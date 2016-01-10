بیمه ازدواج در ابهام/ بی اطلاعی نمایندگی های بیمه و سکوت مجریان

خبرگزاری مهر، گروه جامعه- ناصر جعفرزاده: 24 آذرماه 94 معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در نشستی رسمی با مدیرعامل بیمه ایران از طرحی رونمایی کرد که اگرچه قرار بود زوایای مختلفی از زندگی جوانان را پوشش دهد، اما به طرح بیمه ازدواج و طلاق مشهور شد.

براساس این طرح که جزییات آن هیچگاه منتشر نشد، قرار بود جوانان از سنین پایین تر یا خانواده افراد به صورت ماهانه مبالغی را در شرکت بیمه سرمایه گذاری کنند تا در هنگام برگزاری مراسم ازدواج یا بروز طلاق از آن استفاده کنند.

محمدرضا رستمی معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در مراسم امضای تفاهم نامه با بیمه ایران در خصوص طرح بیمه ازدواج و طلاق با تاکید بر اینکه طرح های حمایتی از جوانان ابعاد مختلف زندگی این قشر را تحت پوشش قرار می دهد، گفت: به طور میانگین هر سال، ۷۵۰ هزار ازدواج در کشور ثبت می‌شود در حالی که جمعیت جوانان در سن ازدواج بیش از ۱۰ میلیون نفر است و به همین منظور بسته نخست از طرح حمایتی بیمه جوانان به موضوع ازدواج اختصاص یافته است تا موجب افزایش ازدواج و تعالی خانواده شود.

وی افزود: در این بیمه نامه موضوع مشاوره پیش از ازدواج، اشتغال، مراسم عروسی، جهیزیه و مسکن مورد توجه قرار گرفته است به طوری که در فرآیند ازدواج و طلاق و حتی فوت ممکن است خسارت‌هایی به زوجین وارد شود که این بیمه نامه خسارت‌های احتمالی را جبران خواهد کرد.

براساس تفاهم نامه وزارت ورزش و جوانان و بیمه ایران، در مراحل بعدی این تفاهم‌نامه بیمه تحصیل، فراغت و تفریح و اشتغال نیز پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل بیمه ایران نیز به خبرنگاران حاضر در این نشست گفت: ۲۵ میلیون نفر جوان ۱۵ تا ۲۹ ساله در کشور داریم که این جمعیت نیاز به مراقبت و حمایت دارند و در راستای تفاهم نامه با وزارت ورزش و جوانان توانستیم بیمه‌نامه ای با اولویت موضوع ازدواج برای جوانان تهیه کنیم تا دغدغه این قشر در حوزه ازدواج رفع شود.

حسینی افزود: تمام دغدغه‌های حاکمیتی در این بیمه نامه دیده شده است و امیدواریم سایر شرکت‌های بیمه‌ای نیز در ادامه این موج، برنامه‌های حمایتی از جوانان را در صنعت بیمه اجرایی کنند.

وی ادامه داد: در بسته بیمه ازدواج که تا حدود ۲ هفته آینده آماده خرید می‌شود، کمک هزینه عقد و عروسی، جهیزیه، مشاوره پیش از ازدواج و برهم خوردن مراسم عروسی دیده شده است.

حسینی تاکید کرد: مبلغ پایه برای خرید این بیمه نامه از ماهی ۲۰۰ هزار ریال آغاز می‌شود که این رقم در طول دوره بیمه نامه منعطف و قابل تغییر است. تمام مقدمات اجرای این طرح انجام شده و فهرست پیشنهادی این بیمه نامه به زودی در نمایندگی های بیمه ارائه می شود.

حال با گذشت نزدیک به یک ماه از این اظهارات و در حالی که بر اساس وعده مدیرعامل بیمه ایران این طرح باید در هفته نخست دی ماه به مرحله اجرا می رسید، هنوز خبری از اجرایی شدن آن نیست.

در کنار سکوت متولیان طرح بیمه ازدواج و طلاق، نمایندگی های بیمه ایران نیز از ارائه این بیمه نامه اظهار بی اطلاعی می کنند.

اساسا چنین طرحی هنوز به نمایندگی های بیمه ابلاغ نشده است و شنیده ها نیز بر این مبناست که بیمه ازدواج و طلاق همان طرح بیمه عمر است که فقط نام آن را تغییر داده اند مسئول یکی از نمایندگی های بیمه ایران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اظهار بی خبری از تصویب یا ابلاغ طرحی با عنوان بیمه ازدواج و طلاق گفت: اساسا چنین طرحی هنوز به نمایندگی های بیمه ابلاغ نشده است و شنیده ها نیز بر این مبناست که طرح بیمه ازدواج و طلاق همان طرح بیمه عمر است که فقط نام آن را تغییر داده اند. چیزی به نام بیمه ازدواج نداریم و من اصلا نمی دانم این چه طرحی است.

این مسئول نمایندگی بیمه ایران افزود: اگر قرار باشد فرد مبلغی را ماهانه و به مدتی طولانی بپردازد تا در زمانی از منافع آن برخوردار شود، این مشابه طرح بیمه عمر است که اسمش را به ازدواج، طلاق، مهریه و ... تغییر داده اند. باید دید طراحان بیمه ازدواج چه مشوق هایی را برای جذب مخاطبان در نظر گرفته اند.

مراجعه به پایگاه اینترنتی بیمه ایران نیز اطلاعات بیشتری را در اختیار مخاطبان قرار نمی دهد. در سایت بیمه ایران هیچ اثری از بیمه ازدواج و طلاق مشاهده نیست.

تلاش خبرنگار مهر برای گفتگو با مسئولان بیمه ایران به منظور دریافت اطلاعاتی از نحوه یا زمان اجرای طرح بیمه ازدواج و طلاق جوانان نیز بی نتیجه ماند تا همچنان این طرح در هاله ای از ابهام باقی بماند.

در فضای پر از ابهام ایده تا اجرای طرح بیمه ازدواج و طلاق، همچنین علی فرهادی مدیرکل سابق امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر طرح بیمه ازدواج را از اساس زیر سوال برد و افزود: بدون توجه به جزییات اجرای این طرح، بیمه ازدواج، ارتباط جدی با رفع مشکلات واقعی سر راه ازدواج جوانان ندارد و تا زمانی که مسائل جدی تر سامان نیابد، طرح بقیه موارد مثل بیمه ازدواج در حد مسائل سطحی است.

مسئولان در وزارت ورزش و جوانان پس از انعقاد تفاهم نامه با بیمه ایران هیچ اظهار نظری در خصوص بیمه ازدواج و طلاق نداشته اند و پاسخی به انتقادات وارد شده نداشته اند. از آنجا که در این تفاهم نامه موضوع نظارت بر اجرای صحیح طرح به معاونت ساماندهی وزارت ورزش و جوانان سپرده شده است، باید منتظر واکنش متولی امور جوانان کشور به تاخیر طرف مقابل تفاهم نامه در خصوص ارائه بیمه ازدواج و جوانان باشیم.