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۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۱۷

جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز شنبه در بازار ۹۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۵۸ هزار تومان، نیم سکه ۴۸۴ هزار تومان، ربع سکه ۲۶۴ هزار تومان و سکه گرمی ۱۷۴ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۷ هزار و ۸۶۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۰۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۷۲۵ تومان، هر یورو را ۴۰۵۵ تومان، هر پوند را ۵۴۲۰ تومان، لیر ترکیه ۱۲۵۵ تومان و درهم امارات را ۱۰۱۸ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید ۹۶۰۵۰۰
سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم ۹۵۸۰۰۰
نیم سکه ۴۸۴۰۰۰
ربع سکه ۲۶۴۰۰۰
گرمی ۱۷۴۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۷۸۶۰
نوع ارز  
دلار ۳۷۲۵
یورو  ۴۰۵۵
پوند ۵۴۲۰
درهم ۱۰۱۸
لیرترکیه ۱۲۵۵
کد مطلب 3020486

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