جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز شنبه در بازار ۹۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۵۸ هزار تومان، نیم سکه ۴۸۴ هزار تومان، ربع سکه ۲۶۴ هزار تومان و سکه گرمی ۱۷۴ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۷ هزار و ۸۶۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۰۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۷۲۵ تومان، هر یورو را ۴۰۵۵ تومان، هر پوند را ۵۴۲۰ تومان، لیر ترکیه ۱۲۵۵ تومان و درهم امارات را ۱۰۱۸ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه

(قیمت‌ها به تومان)