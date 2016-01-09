حضور یک چهارمحالی در هیئت رئیسه شورای عالی استان های کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی استان چهارمحال و بختياری، اعضای هیئت رئیسه شورای عالی استانها برای یک سال دیگر انتخاب شدند که به ترتیب مهدی چمران به عنوان رئیس، فیروز آقایی نماينده استان چهارمحال و بختياری به عنوان نایب رئیس، احد چگینی سخنگو و مجاهد مقصودی، زهرا سلیمی، مهدی احمدی، عبدالوحید باشنده، عبدالحمید امینی و حیدر عرب‌سرهنگی به عنوان منشی‌های هیئت رئیسه انتخاب شدند.

در بيست و سومين اجلاس شورای عالی استان‌ها، انتخابات سومین سال از چهارمین دوره هیئت رئیسه شورای عالی استان‌ها با حضور ۷۲ عضو شورای عالی استانها در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

طی ۱۴ سال فعاليت شورای عالی استانها برای اولين بار است كه یک نفر از اعضای شورای اسلامی استان چهارمحال و بختياری در هيئت رئيسه شورای عالی استان‌ها، انتخاب می شود.