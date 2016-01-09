به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه جلسه ۷۶۷ شورای برنامه‌ریزی مدیریت حوزه علمیه خراسان و تأئید آیت‌الله واعظ ‌طبسی نماینده ولی فقیه و مدیر عالی حوزه علمیه خراسان، آئین نامه تحصیل همزمان در حوزه و دانشگاه برای تقویت و گسترش عرصه های علمی برای طلاب مستعد به تصویب رسید.

بر اساس این آئین نامه متقاضیان تحصیل همزمان در دانشگاه باید دارای مدرک سطح دو حوزه باشند و دانشجویان دانشگاه علوم اسلامی رضوی كه پس از اتمام لمعتین فارغ التحصیل شده اند، مدرک آنان به عنوان سطح دو پذیرفته شده و به دانشگاه ها اعلام شود.

همچنین متقاضیان بعد از تكمیل فرم های مربوطه باید تعهد كتبی مبنی بر رعایت شئون روحانیت و مقررات حوزه همراه با ادامه فعالیت های حوزوی در مدت تحصیل در دانشگاه و بعد از فراغت از تحصیل و قبول مأموریت از طرف مركز مدیریت حوزه علمیه خراسان پس از اتمام تحصیل در دانشگاه را ارائه کنند.

برای عملیاتی شدن مواد تعهدنامه، لازم است در ابتدای هر سال تحصیلی، افراد برای اخذ گواهی به واحد تعیین شده توسط معاونت آموزش و پژوهش مراجعه كنند و افرادی كه دارای كارت پایان خدمت یا معافیت هستند، در صورتی كه بعد از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، بدون هماهنگی مركزمدیریت در دانشگاه مشغول به تحصیل شوند، به عنوان انصراف از حوزه تلقی شده، و از تمام مزایای حوزه (بر اساس نظر كمیسیون احراز صلاحیت تحصیلات غیرحوزوی) محروم می شوند و پرونده آنها غیر فعال خواهد شد و حق شركت در امتحانات حوزه را نخواهند داشت.

طلابی كه قبلا به دلیل عدم اطلاع از این قانون در دانشگاه مشغول به تحصیل شده و در اواسط تحصیل هستند برای تشكیل پرونده و اخذ مجوز در اسرع وقت باید اقدام کنند.

بر اساس این آئین نامه، طلابی كه با دریافت معرفی از حوزه در دانشگاه تحصیل می كنند در صورت رعایت تعهدات می توانند از امتیازات حوزه مطابق ضوابط استفاده كنند و در صورت اثبات تخلف از تعهدات، با نظر كمیسیون دستور قطع تمام مزایای حوزوی، به مراكز مربوطه صادر و بر اساس آیین نامه ملزم به تأدیه خسارات هستند.

ارائه گواهی سوابق تحصیلی و ریز نمرات صرفا پس از استعلام دانشگاه مربوطه انجام خواهد شد و بدون استعلام گواهی صادر نخواهد شد و دریافت شهریه نیز در مدت تحصیل، به نظر كمیسیون شهریه بستگی دارد.

لازم به ذكر است، در ابتدای هر سال تحصیلی افراد، برای تمدید مجوز با توجه به تعهدات، به واحد متصدی تحصیل همزمان در معاونت آموزش مراجعه کنند.