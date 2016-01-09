مسئولان جشنواره فجر ما را دوست ندارند/در انتظار رپرتوار جدید

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شریفیان در ابتدای این نشست خبری در پاسخ به یکی از خبرنگاران مبنی بر سخت‌گیری‌هایی که از سوی نیروی انتظامی پیرامون صدور مجوز کنسرت پیش‌ رو انجام گرفته است، توضیح داد: خوشبختانه اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی برای برپایی این کنسرت همکاری بسیار خوبی داشت، اما به دلیل برخی از مشکلاتی که وجود داشت مرحله صدور مجوز کنسرت سالن میلاد نمایشگاه کمی طول کشید.

وی افزود: ما زحمات و تلاش‌های نیروی انتظامی در برقراری امنیت و نظم کنسرت‌ها را نادیده نمی‌گیریم و همواره از این زحمات قدردانی کرده و می‌کنیم، اما من دلیل یک سری از سخت‌گیری‌ها را نمی‌فهمم و به همین جهت بود که به دوستان گفتم که در مورد این سخت‌گیری‌ها به بنده توضیح بدهند. آنچه ما روی صحنه اجرا می‌کنیم یک ساز و آواز معمولی است و من صاحب‌کار و ارباب نوازنده‌ام نیستم که به او بگویم به آزمایشگاه برود و آزمایش تشخیص هویت و یا اعتیاد بدهد. معتقدم باید در روند صدور مجوزها مقداری تجدیدنظر شود و فقط یک نهاد درباره مجوزها نظر نهایی را اعلام کند.

شریفیان درباره برگزاری کنسرت در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی گفت: برعکس تالار وحدت که دستمان برای اجرای برنامه‌های مختلف بازتر بود، ما در سالن میلاد با محدودیت‌هایی مواجه هستیم، اما به هر ترتیب طوری برنامه‌ریزی کرده‌ایم که مخاطبان در کنسرت ۲۹ دی‌ماه سالن میلاد مشکلی نداشته باشند و یک برنامه خوب را مشاهده کنند. تنها چیزی که ما را در این زمینه نگران می‌کند، سیستم‌های صوتی است که امیدوارم هر چه زودتر مساله آنها حل شود.

سرپرست گروه «لیان» تصریح کرد: ما خودمان دوست داشتیم که این بار سالن میلاد نمایشگاه را برای برگزاری کنسرت آماده کنیم. از طرف دیگر تالار وحدت به نوعی برنامه‌ریزی شده بود که با وقت ما هماهنگی لازم را نداشت، به همین جهت تصمیم گرفتیم که تور کنسرت‌های جدیدمان را از سالن میلاد آغاز کنیم و پس از آن در شهرستان رشت و در نهایت در شهر بندرعباس کنسرت خود را اجرا کنیم.

شریفیان افزود: ما در کنسرت اخیر ۱۲ قطعه را به مخاطبان تقدیم خواهیم کرد که البته این ۱۲ قطعه از میان بیش از ۲۰ قطعه انتخاب شده که ما به تناسب وقتی که در اختیار داریم، آنها را حذف کردیم. البته که این حذف ما را ناراحت کرده است چرا که هر کدام از قطعات بیان کننده موسیقی بخشی از مناطق بوشهر است. ضمن اینکه این انتقاد هم به ما وارد می‌شود که چرا در کنسرت‌های اخیرمان قطعات جدید را اجرا نمی‌کنیم که من در جواب منتقدان باید بگویم گروه لیان هنوز نتوانسته با طیف بیشتری از مخاطبان خود ارتباط برقرار کند، بنابراین اینکه من بیایم و در هر اجرای کنسرت قطعه جدیدی را برای ۵۰۰ نفر اجرا کنم، قطعا باعث آسیب به موسیقی منطقه می‌شود.

وی درباره حضور نداشتن گروه لیان در سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر توضیح داد: شاید مسئولان جشنواره دوست ندارند ما در این رویداد حضور داشته باشیم. به هر ترتیب ما هم به مسئولان جشنواره موسیقی فجر و هم به مسئولان جشنواره موسیقی نواحی اعلام آمادگی کردیم که در این دو رویداد مهم حضور داشته باشیم، اما آنها باید از ما این موضوع را بخواهند که این اتفاق معمولا نمی‌افتد.

شریفیان در بخش پایانی این نشست مطبوعاتی درباره برگزار نشدن کنسرت‌های گروه لیان در شهر بوشهر، گفت: تا تاریخ وجود دارد، حاشیه هم کنار آن وجود خواهد داشت که برگزار نشدن کنسرت بوشهر نیز از این قاعده مستثنی نیست. ما با کسی دشمنی نداریم. ما مخلص همه مردم شهر بوشهر هستیم و همیشه گفته‌ایم آن عده ای هم که مخالف هستند اگر مشکلی دارند بیایند تا با هم صحبت کنیم. ما می‌دانیم که یک سری خط قرمزها وجود دارد و مطمئن باشید که خودمان نسبت به رعایت این خط قرمزها وسواس بیشتری داریم.

کنسرت گروه موسیقی لیان روز ۲۹ دی به سرپرستی آهنگسازی محسن شریفیان و خوانندگی آکا صفوی در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.