جزئیات ماموریت های امدادی هلال احمر/نجات حادثه دیدگان برف و کولاک

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین درویشی با اشاره به اینکه ۲۲۹ مورد از حوادث هفته گذشته جاده‌ای و ۳۸ مورد شهری بوده است، اظهار کرد: به علاوه ۷۳ مورد از حوادث گذشته برف و کولاک، ۲۲ مورد سیل و آب‌گرفتگی، ۱۷ مورد کوهستان، ۱۰ مورد صنعتی و کارگاهی و مابقی مربوط به سایر حوادث بوده است.

وی با اشاره به اینکه در هفته گذشته ۱۱ ‌‌هزار و ۵۲۸ تن حادثه دیده‌اند، گفت: از این میان ۷ هزار و ۲۳ تن در برف و کولاک، ۳ هزار و ۳۶ تن در سیل و آبگرفتگی، ۷۵۱ تن در جاده‌ها، ۹۰ تن در شهرها، ۴۳ تن در کوهستان، ۱۳ تن در ریزش آوار، ۹ تن در حوادث صنعتی و کارگاهی و مابقی در سایر موارد حادثه دیده‌اند.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات با اشاره به آسیب‌ دیدگی ۱۱ ‌هزار و ۴۹۳ تن در حوادث هفته گذشته، گفت: از این میان ۷ هزار و ۲۳ تن در برف و کولاک، ۳ هزار و ۳۶ تن در سیل و آب‌گرفتگی، ۷۲۴ تن در جاده‌ها، ۸۸ تن در شهرها، ۴۱ تن در کوهستان، ۱۳ تن در ریزش آوار و مابقی در سایر حوادث آسیب دیدند.

وی به اسکان اضطراری ۷۷۶ تن در حوادث هفته گذشته اشاره کرد و افزود: در مجموع این حوادث ۳۵۷ تن نجات یافتند که ۲۵۷ تن به مراکز درمانی منتقل و ۱۰۰ تن سرپایی درمان شدند.