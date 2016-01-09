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۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۲۸

مسئول سازمان بسیج رسانه خوزستان:

مهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره رسانه‌ای ابوذر تمدید شد

مهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره رسانه‌ای ابوذر تمدید شد

اهواز - مسئول سازمان بسیج رسانه خوزستان گفت: مهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره رسانه‌ای ابوذر تا ۲۰ دی ماه تمدید شد.

عادل نوروزیان صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نخستین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر كه با هدف نمایش نقش مهم و تاثیرگذار رسانه در آگاهی بخشی اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود در محورهای تولید ملی و اقتصاد مقاومتی، دفاع از دستاوردهای هسته‌ای، شناخت دشمن و اتکا به توان داخلی، بیداری مبارزه با اسلامی و تروریسم و موضوعات اجتماعی آغاز به فعالیت کرده است.

وی افزود: علاقمندان برای شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار خود را در قالب‌های گزارش، خبر، عکس و تی‌تر از طریق کدپستی ۱۳۴۵۷۴۶۹۸۹ و آدرس پست الکترونیکی jashnvareh. abouzar@chmail. ir به دبیرخانه جشنواره ارسال و یا با شماره تلفن‌های ۶۶۵۷۷۶۸۷ و ۶۶۵۷۷۶۸۵ ارتباط برقرار نمایند.

مسئول سازمان بسیج رسانه خوزستان با اشاره به اینکه آثار ارسال شده از سوی شرکت کنندگان در جشنواره باید در یکی از رسانه‌های مکتوب و یا مجازی منتشر شده باشد، تاکید کرد: به نفرات برگزیده در هر رشته جوایز نفیسی اهدا می‌شود.

نوروزیان بیان کردکرد: علاقمندان همچنین می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با روابط عمومی سازمان به شماره ۳۲۹۳۱۹۰۹ تماس بگیرند.

کد مطلب 3020500

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