مهدی شریفی نیک نفس در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز برنامه ریزی‌های گسترده به منظور از سرگیری صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، گفت: هم اکنون ۹ دفتر بازرگانی در نقاط مختلف جهان به منظور فروش و صادرات محصولات پتروشیمی کشور فعال هستند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران با اعلام اینکه تاکنون چند شرکت به صورت شرکت های مشارکتی (جوینت ونچر یا کمپانی) در کشورهای مختلف فعال شده است، تصریح کرد: برای نمونه در چین سه دفتر، ۲۰ انبار و دو مخزن ذخیره سازی مواد شیمیایی و پتروشیمی در اختیار داریم.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی دفاتر فروش و بازاریابی محصولات پتروشیمی ایران در هند، کره جنوبی، سنگاپور، آلمان و انگلستان فعال شده اند، بیان کرد: علاوه بر این در کشورهای سوئیس، برزیل و اندونزی به صورت شرکت‌های جوینت ونچر حضور مستقیم داریم.

وی با یادآوری اینکه در تمامی کشورهایی که دفتر فروش محصولات پتروشیمی داریم، انبار هم ایجاد کرده ایم، اظهار داشت: زیرا نیاز است برخی مواد پتروشیمی و پلیمری را در بازار موجود داشته باشیم تا قدرت چانه زنی بیشتری برای فروش داشته باشیم.

شریفی با بیان اینکه یکی از بازارهای مهم ایران برای صادرات محصولات پتروشیمی اروپا است، تاکید کرد: پیش از اعمال تحریم‌ها بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بازار اروپا را در اختیار صادرات محصولات پتروشیمی ایرانی بود که متاسفانه پس از تحریم رقبا جایگزین شدند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ادامه داد: بنابراین باید تلاش کنیم که این بازار را دوباره بگیریم و محدود به بازارهای خاصی نباشیم، البته تحقق این هدف مستلزم این است که مجتمع‌های پتروشیمی بحث‌های بازاریابی و بازارسازی را در اولویت قرار دهند.

وی گفت: پیشتر که مجتمع‌های پتروشیمی دولتی بودند، با نظر کارشناسی شرکت بازرگانی پتروشیمی می‌توانستیم تصمیم گیر باشیم که در کدام بازار حضور پیدا کنیم ولی هم اکنون چون مجتمع‌ها به بخش خصوص واگذار شده و خودشان تصمیم گیر هستند بیشتر به مسائلی چون سود، EPS و مارژین‌ها و این بحث‌ها توجه می‌کنند ممکن است از حضور در بازارهای مختلف غافل شویم.