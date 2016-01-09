دستیابی به ۳ درصد بازار محصولات زیست فناوری در جهان

به گزارش خبرنگار مهر، امید توکلی امروز در نشستی خبری عنوان کرد: کارگروهی با عنوان «کارگروه اقتصاد زیستی» تشکیل شده تا بدین واسطه شاهد تولید محصولات زیستی و صادرات آنها به کشورهای دیگر باشیم.

وی ادامه داد: این کارگروه در راستای هم‌افزایی شرکت‌های دانش‌بنیان و معاونت علمی ایجاد شده تا بتوانیم به اهداف مهمی در زمینه زیست فناوری و محصولات اختصاص یافته به این حوزه دست یابیم.

رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: زیست فناوری، علوم بین‌‌رشته‌ای است که در ۱۵حوزه فناوری همچون دریایی، دارویی، پزشکی، قضایی، بهداشتی، نفت و گاز وجود دارد.

وی افزود: سهم محصولات زیست فناوری در جامعه از نظر محیط‌ زیست، ایمنی و اقتداری که در دیپلماسی علم و فناوری می‌تواند داشته باشد، موثر است.

توکلی با بیان اینکه یکی از مهمترین حوزه‌های علم و فناوری در کشور، زیست فناوری است که کارهای خوبی در این حوزه انجام گرفته است گفت: ولی با توجه به اهدافمان در سند چشم‌انداز، هنوز راه زیادی داریم که طی کنیم.

رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: دستیابی به سه درصد بازار محصولات زیست فناوری جهان و ایجاد سهم ۱.۵ درصدی محصولات و خدمات زیستی از تولید ناخالص داخلی در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ تبیین شده که قرار است در قالب کارگروه اقتصاد زیستی و نخستین اجلاس ملی اقتصاد زیستی و زیست بازار ایران کمک کنیم تا رشد و توسعه زیست فناوری در کشور را سرعت ببخشیم.

وی افزود: همچنین در این کارگروه تلاش داریم خدمات زیست فناوری را در جامعه تسری دهیم تا از خدمات و محصولات حوزه زیستی نیز بهره ببریم.

توکلی در خصوص رتبه‌بندی کشور در تولیدات علمی اظهار داشت: ایران از نظر تولید مقالات رتبه ۱۲ را به خود اختصاص داده و این در حالی است که در تولید پتنت عقب هستیم؛ برای اینکه بتوانیم در دنیا مدعی باشیم باید پتنت‌های بین‌المللی را به ثبت برسانیم.

وی همچنین اظهار داشت: به طور کلی کشورهای پیشرفته از سه مقاله، یک پتنت تولید می‌کنند و این در حالی است که ایران از ۸۳۵ مقاله، یک پتنت به ثبت می‌رساند.

به گفته رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تولید پتنت یکی از شاخص‌های اصلی تولید علم است و باید به این مهم دست یابیم.

وی با بیان اینکه بسیاری از محصولات حوزه زیست فناوری با مشکل اخذ استانداردها مواجه هستند، گفت: باید برای رفع این مشکل، آسیب‌شناسی شود که این موضوع در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مورد پیگیری قرار گرفته است.

توکلی با تاکید بر اینکه در اقتصاد زیستی، شرکت‌های دانش‌بنیان مهم هستند، گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه ICT بیشتر هستند، ولی حجم بازاری که در سایر شرکت‌های دانش‌بنیان مخصوصاً حوزه دارویی و مهندسی پزشکی وجود دارد، بیشتر است.

وی در خصوص نخستین اجلاس ملی اقتصاد زیستی و زیست بازار ایران، گفت: در این اجلاس که بهمن ماه برگزار می‌شود، شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های زیست فناوری حضور خواهند داشت و محصولات خود را ارائه می‌کنند. همچنین پیل‌های سوختی و تولید انرژی که در شرکت‌های دانش‌بنیان تولید می‌شوند نیز به عنوان فناوری نوظهور در این اجلاس حضور خواهند داشت.