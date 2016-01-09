«من دختر نيستم» جهانی شد/ حضور همزمان در سه جشنواره

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم كوتاه «من دختر نیستم» نوشته و ساخته قاسم بدیرخانی كه پیش از این برای شركت در دو جشنواره بین المللی فیلم کالرتیپ استرالیا (Colortape) و جشنواره آفتاب طلایی مالتاGoldensun پذیرفته شده بود به جشنواره بین المللی فیلم كوتاه لس‌آنجلس آمریکا LA Shorts Awards نیز راه یافت.

این فیلم كوتاه، داستان آسیب ها و چالش های دختری جوان را به تصویر می كشد كه در پی یك دوستی ناموفق مسیر زندگی اش تغییر پیدا می كند و با مشكلاتی رو به رو می شود. مراحل ساخت این فیلم كوتاه داستانی شهریورماه امسال در تهران پایان یافته است.

آرزو انواریان، رها بذرافشان، داود محمد آبادی، محمدرضا پاشنامه، رضا برزنویی، سیدرضا پورآقا، سمیرا عربی، رمضان نقدی فر، مرتضی دربهشتی، امین البرزی، سمیرا فلاح، احمد اسفندیاری، اندیشه یدی در این فیلم كوتاه ایفای نقش كرده اند.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: سیامک جاوید، تدوین: قاسم بدیرخانی و امین البرزی، صدابردار: مرتضی دربهشتی، عکاس: زهرا دانشی.

بدیرخانی كارگردان فیلم كوتاه «من دختر نیستم» پیش از این با فیلم كوتاه «هوا را از من بگیر» در جشنواره آثار موبایلی فرانسه حضور داشت و همچنین فیلم کوتاه «یک نخ سیگار» با تصویربرداری سیامک جاوید نیز از دیگر ساخته های بین المللی و جدید او به شمار می رود .