به گزارش خبرنگار مهر، ایوب بهتاج ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه اردبیل تصریح کرد: بر اساس ماده ۲۷ استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی ۱۴ طرح احصا کردیم.

وی افزود: اغلب این طرح‌ها در خصوص بهسازی فضاهای ورزشی، ایجاد سالن‌های ورزشی و ایجاد یک هتل ورزشی است و قرار است فراخوان اجرا تا پایان ماه منتشر شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان متذکر شد به‌جای شیوه مشارکت BOT شیوه BOO مورد استقبال است و سرمایه‌گذاران واگذاری کامل زمین پروژه را خواستارند.

بهتاج با ذکر مثالی به سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد ریالی در اردبیل اشاره کرد و متذکر شد: سرمایه‌گذار می‌گوید بازگشت این رقم ۲۰ سال زمان می‌برد و مالکیت زمین را به دلیل اینکه زیان می‌کند خواستار شده است.

وی با تأکید به اینکه روش BOT که مدت‌زمان ۱۰ ساله دارد برای سرمایه‌گذار صرف نمی‌کند، اضافه کرد: سرمایه‌گذار به دنبال واگذاری مطلق است ازجمله اختصاص زمین با قیمت کارشناسی.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بابیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی در زمین‌های ما از طریق مزایده واگذاری دارد، افزود: متأسفانه ما خودمان در زمین با کاربری ورزشی نمی‌توانیم واگذاری را انجام دهیم.

بهتاج در خصوص پیشنهادی مبنی بر اختصاص زمین بعد از ۱۰ سال و اجرای کامل قرارداد سرمایه‌گذاری تصریح کرد: در بیشتر مواقع سرمایه‌گذاران اعتماد لازم به واگذاری زمین بعد از ۱۰ سال را ندارند.

سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیارد ریالی پادرهواست

در ادامه مدیرکل ارشاد اسلامی استان با تائید اظهارات مدیرکل ورزش و جوانان استان تأکید کرد: اغلب سرمایه‌گذاران راغب به مالکیت هستند، چنانچه در پروژه پردیس سینمایی در شهرک نیروی انتظامی در ۱۰ هزار متر به‌شرط واگذاری حاضر به مشارکت می باشند.

سید ناصر اسحاقی تصریح کرد: در سرعین پروژه دیگری با ۶۰ میلیارد ریال داریم که سرمایه‌گذار اعلام کرده اگر مالکیت داده شود در مدت شش ماه آن را احداث خواهد کرد.

وی با اشاره به موانع قانونی واگذاری تأکید کرد: مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل مجتمع‌های فرهنگی هنری در شهرستان‌ها را اعلام کردیم و باید این موانع رفع شود تا سرمایه‌گذار رغبت پیدا کند.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان خواستار تشکیل ستادی به‌منظور بررسی این پروژه‌ها شد و افزود: فعالیت کارگروه تقویمی بوده و لازم است ستادی به‌منظور بررسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تشکیل شود.