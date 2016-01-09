گزارشی از مراسم سالانه فرقه احمدیه در غنا

به گزارش خبرنگار مهر، هشتاد و چهارمین نشست سالانه احمدیه با عنوان «مدارا و وحدت» ضرورتی برای پیشرفت ملی توسط (مولوی محمد بن صالح)، رهبر مسلمانان احمدیه غنا افتتاح گردید.

علما، پزشکان، وکلا، کارشناسان کشاورزی به همراه صاحب نظران احمدیه و میهمانانی از طرف دولت غنا در این نشست سخنرانی کردند.نشست سالانه احمدیه هرساله در بیش از دویست کشور جهان برگزار می شود که بنیانگذار این فرقه میرزا غلام احمد قادیانی در هند نام دارد.هدف از برگزاری اجلاس سالانه احمدیه در غنا، ارائه آخرین دستاوردهای فکری و نظری دینی احمدیه به پیروان می باشد.

جامعه مسلمانان احمد یه غنا در سال ۱۹۲۱ از طریق مبلغ هندی به نام امیر الحاجی مولانا عبدالرحیم نیار پایه گذاری شد.جانشینان وی که آنها نیز مبلغینی اعزامی از کشور هند بودند احمدیه دراین کشور را تا سال ۱۹۷۵رهبری کردند. آنگاه نخستین رهبر احمدیه از میان مسلمانان غنا به نام مولوی دکتر عبدالوهاب بن آدم توسط رهبر اصلی ا حمدیه در جهان به اسم حضرت میرزا ناصر احمد خلیفه سوم انتخاب گردید.

وی پس از پایان تحصیلات اولیه جهت اخذ تخصص به دانشگاه احمدیه در پاکستان رفت و در رشته مطالعات زبان عربی و اسلامی در سال ۱۹۶۰ دکتری گرفت.از ۱۹۶۰ به بعد در کشور غنا مشغول تدریس در دانشگاه بود و در سال ۱۹۷۱ به سمت معاونت احمدیه در انگلستان منصوب و تا سال ۱۹۷۵ که هدایت احمدیه غنا را به دست گیرد در آن سمت باقی ماند و نا مبرده هدایت احمدیه را به مدت ۳۹ سال و تا ۲۲ ماه جون ۲۰۱۴ که درگذشت در دست داشت.گفته می‌شود که نامبرده نخستین نظریه پرداز دینی افریقایی است که توانست چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی پستهای مهمی را در فرقه احمدیه داشته باشد. پس از وی، مولوی محمد بن صالح که او هم غنایی است هدایت جامعه احمدیه را به دست گرفت. احمدیه دارای بیمارستانی نیز در این کشور می‌باشد.

در این مراسم سخنرانان به لزوم مقابله با هرگونه افراط گرایی در جامعه غنا و در میان مسلمانان اشاره داشتند. معاون رئیس جمهوری غنا دراین مراسم افزود که بیش از پیش باید به موضوع تساهل توجه نمود تا بتوانیم غنا را در شرایط صلح نگهداریم. وی که هشتاد و چهارمین نشست ملی جامعه مسلمانان احمدیه را در این کشور افتتاح کرد توجه به مسائل برشمرده را بسیار با اهمیت خواند. وی با بیان اهمیت سرمایه گذاری بیشتر مسلمانان بر روی آموزش و تربیت اخلاقی این دو را از اهم نیاز های امروز جوانان جامعه مسلمین کشور یادآور شد.

در خصوص افراط گرایی دینی که در جهان امروز شایع می باشد نامبرده با اشاره به کشته شدن ۹۴ و زخمی شدن ۱۲۰ نفر از مسلمانان احمدیه در جنگ سرد در روز کریسمس سال گذشته در پاکستان اعلام نمود که چرا باید مسلمانان و مسیحیان به کشتار یکدیگر بشتابند.

جامعه احمدیه غنا بنا بر قاعده تعهد به حمایت از صلح و تساهل در کشور اهمیت توجه به عبادت خداوند را در این امر مهم دانست. رئیس جامعه ا حمدیه نیز سیاستمداران کشور را به قدم برداشتن صحیح و نافذ در عرصه سیاست در کشور دعوت نمود. وی بیان نمود که اگر گروههای دینی در کشور باهم متحد شوند را ه برای وحدت سیاسی بین احزاب هم فراهم می شود. در ادامه معاون رئیس جمهور غنا با اشاره به برگزاری انتخابات در سال جدید بار دیگر به مسلمانان گفت که بیایید به دنیا نشان دهیم که غنا نمودنه بارز د موکراسی است. در این مراسم پیام گروههای مختلف و هم چنین پیام کلیسای ادونیست مسیحیت در همبستگی با احمدیه قرائت شد.