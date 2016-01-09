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۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۲۷

در مراکز فرهنگی هنری منطقه ۱۳ برگزار می شود؛

سومین دوره مسابقات جلسات قرآنی محلات شهر تهران

سومین دوره مسابقات جلسات قرآنی محلات شهر تهران

مراکز فرهنگی هنری منطقه ۱۳ از اول تا ۲۸ دی ماه اقدام به ثبت نام در سومین دوره مسابقات قرآنی محلات شهر تهران می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام در سومین دوره مسابقات جلسات قرآنی محلات شهر تهران تحت عنوان «سراج» از اول تا ۲۸ دی ماه از ساعت ۸ تا ۱۷ انجام می شود. این مسابقه که با هدف تشکیل و به روز رسانی اطلاعات قرآنی استادان، شاگردان ممتاز جلسات، شناسایی استعدادهای قرآنی، ارائه برنامه های متنوع در خصوص ارتقاء سطح تخصصی شاگردان جلسات و برنامه های فرهنگی و دینی، بهره گیری از توانمندی های استادان قرآنی مناطق و حمایت و پشتیبانی از جلسات قرآنی توسط سازمان فرهنگی هنری صورت می گیرد در رشته های قرائت تحقیق و قرائت ترتیل در دو مرحله مقدماتی و نهایی ویژه گروه سنی زیر ۱۸ سال، ۱۲ تا ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال برگزار می شود.

علاقه ‌مندان جهت نام نویسی در این مسابقه می توانند به فرهنگسرای امید و خانه های فرهنگ حافظیه و مهرآور مراجعه کنند و برای  آگاهی بیشتر با شماره تلفن  ۳۳۳۰۲۵۸۹ و یا ۱۸۳۷ تماس بگیرند.

فرهنگسرای امید: میدان امام حسین(ع) - خیابان ۱۷ شهریور- خیابان خشکبارچی- بوستان خیام

خانه فرهنگ حافظیه: انتهای خیابان پنجم نیرو هوایی، فرعی ۴۲/۴، جنب دبیرستان شیخ فضل ا... نوری، شماره تماس: ۷۷۴۲۵۹۶۸

خانه فرهنگ مهرآور: خیابان سی متری نیروی هوائی، تقاطع خیابان امامت روبروی کلانتری ۱۲۸ بوستان سیمرغ خانه، شماره تماس: ۲-۷۷۴۶۸۸۸۱

کد مطلب 3020543

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