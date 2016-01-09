به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام در سومین دوره مسابقات جلسات قرآنی محلات شهر تهران تحت عنوان «سراج» از اول تا ۲۸ دی ماه از ساعت ۸ تا ۱۷ انجام می شود. این مسابقه که با هدف تشکیل و به روز رسانی اطلاعات قرآنی استادان، شاگردان ممتاز جلسات، شناسایی استعدادهای قرآنی، ارائه برنامه های متنوع در خصوص ارتقاء سطح تخصصی شاگردان جلسات و برنامه های فرهنگی و دینی، بهره گیری از توانمندی های استادان قرآنی مناطق و حمایت و پشتیبانی از جلسات قرآنی توسط سازمان فرهنگی هنری صورت می گیرد در رشته های قرائت تحقیق و قرائت ترتیل در دو مرحله مقدماتی و نهایی ویژه گروه سنی زیر ۱۸ سال، ۱۲ تا ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال برگزار می شود.

علاقه ‌مندان جهت نام نویسی در این مسابقه می توانند به فرهنگسرای امید و خانه های فرهنگ حافظیه و مهرآور مراجعه کنند و برای آگاهی بیشتر با شماره تلفن ۳۳۳۰۲۵۸۹ و یا ۱۸۳۷ تماس بگیرند.

فرهنگسرای امید: میدان امام حسین(ع) - خیابان ۱۷ شهریور- خیابان خشکبارچی- بوستان خیام

خانه فرهنگ حافظیه: انتهای خیابان پنجم نیرو هوایی، فرعی ۴۲/۴، جنب دبیرستان شیخ فضل ا... نوری، شماره تماس: ۷۷۴۲۵۹۶۸

خانه فرهنگ مهرآور: خیابان سی متری نیروی هوائی، تقاطع خیابان امامت روبروی کلانتری ۱۲۸ بوستان سیمرغ خانه، شماره تماس: ۲-۷۷۴۶۸۸۸۱