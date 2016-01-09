بررسی کاربرد درمانی سلول های بنیادی در چشم پزشکی

دکتر علیرضا لاشیئی در آستانه برپایی اولین همایش کشوری «سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی»، گفت: در حال حاضر استفاده از سلول های بنیادی بیشتر جنبه مطالعاتی و تحقیقاتی داشته و کاربرد این سلول ها در درمان محدود است، اما پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۶ برخی از این سلول های بنیادی با کاربرد درمان توسط کمپانی های بزرگ بین المللی به بازارهای جهانی وارد شود.

وی افزود: اخیرا استفاده از سلول های IPSC که از سلول های خود فرد گرفته می شود به دلیل آنکه از نظر اخلاقی و اختلالات ایمونولوژی مشکلات استفاده از سلول های بنیادی را که از شخص دیگری دریافت می شود، ندارد، مورد توجه علم پزشکی قرار گرفته است.

لاشیئی ادامه داد: در ایران نیز این سلول ها که از پوست فرد بالغ دریافت و به عنوان سلول بنیادی در نقاطی که نیاز به درمان دارد، تزریق می شود در مدل های حیوانی بکار گرفته شده و خوشبختانه با نتایج رضایت بخشی همراه بوده است.

وی با اشاره به اینکه توسعه بکارگیری این سلول ها منوط به انجام تحقیقات، آزمایش ها، مطالعات و بررسی های بیشتری است، یادآور شد: اولین همایش کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی به مدت یک روز از سوی واحد فراهم آوری سلول های بنیادی بیمارستان فارابی و با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی نهاد ریاست جمهوری، روز پنجشنبه اول بهمن 94 در محل بیمارستان فارابی تهران برگزار می شود.

لاشیئی ادامه داد: این همایش دارای دو سمپوزیوم با عنوان «اصول کاربردهای سلول های بنیادی در چشم پزشکی» و «کاربردهای کلینیکی سلول های بنیادی در چشم پزشکی حال و آینده» است.