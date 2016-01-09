برترین تصاویر جهان در ۱۹ دی ۹۴

باخت تیم یاماها در مسابقات رالی داکار در آرژانتین (EPA)
اعتراض مردم یمن به شهادت شیخ نمر باقر النمر مقابل سفارت عربستان در صنعا (Reuters)
مردم اوکراین در حال خواندن سرود های جشن کریسمس (Reuters)
آتش سوزی بزرگ در استرالیا (Getty)
ببری از نژاد سیبری در پارک حیات وحش (AP)
نقاشی با تراشیدن موی شتر ها در راجستان هند (Shutterstock)
مسلمانان بنگلادشی روی یک قایق نماز میخوانند. (AP)
مردی در حال بازی کریکت در لاهور پاکستان (Reuters)
دویدن غزال در منظره طبیعت برفی مجارستان (AP)
فوران کوه آتشفشانی «سینا بونگ» در اندونزی (Reuters)
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