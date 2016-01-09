  1. مجله مهر
  2. عکس
۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۲۵

برترین تصاویر جهان در ۱۹ دی ۹۴

برترین تصاویر جهان در ۱۹ دی ۹۴

تصاویر امروز را با موضوعات مسابقات رالی داکار در آرژانتین، اعتراض مردم یمن به شهادت شیخ نمر، مراسم سنتی کریسمس در اوکراین و آتش سوزی در استرالیا خواهید دید.

باخت تیم یاماها در مسابقات رالی داکار در آرژانتین (EPA)

اعتراض مردم یمن به شهادت شیخ نمر باقر النمر مقابل سفارت عربستان در صنعا (Reuters)

مردم اوکراین در حال خواندن سرود های جشن کریسمس (Reuters)

آتش سوزی بزرگ در استرالیا (Getty)

ببری از نژاد سیبری در پارک حیات وحش (AP)

نقاشی با تراشیدن موی شتر ها در راجستان هند (Shutterstock)

مسلمانان بنگلادشی روی یک قایق نماز می‌خوانند. (AP)

مردی در حال بازی کریکت در لاهور پاکستان (Reuters)

دویدن غزال در منظره طبیعت برفی مجارستان (AP)

فوران کوه آتشفشانی «سینا بونگ» در اندونزی  (Reuters)

کد مطلب 3020545

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها