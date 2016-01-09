به گزارش خبرگزاری مهر صادق داوری فر تهیه کننده برنامه «چراغ» که از رادیو تهران پخش می شود به موضوع برنامه امشب ۱۹ دی ماه درباره انتخاب های جشنواره فیلم فجر اشاره کرد و گفت: امشب انتخاب های جشنواره فیلم فجر در بخش های مختلف از «هنر و تجربه» گرفته تا «سودای سیمرغ» و «سینما حقیقت» در این برنامه بررسی می شود.

وی با اشاره به این که در برنامه امشب درباره دلایل انتخاب فیلم های جشنواره گفتگو می شود، افزود: در برنامه امشب ضمن معرفی فیلم های انتخاب شده، درباره رقابت این دوره از جشنواره و حواشی به وجود آمده بحث و بررسی می شود.

پیش بینی شده است در برنامه امشب «چراغ» رادیو تهران با محمد حیدری دبیر سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر و شهرام مکری عضو انتخاب فیلم های گروه «هنر و تجربه» گفتگو شود.

علاوه بر این مرتضی رزاق کریمی مسئول بخش «مستند» جشنواره فیلم فجر نیز از دیگر مهمانان این برنامه است که تهیه کنندگی آثار مستند و سینمایی همچون مجموعه ۵ قسمتی «خاطراتی برای تمام فصول» را بر عهده داشته است.

داوری فر یادآور شد: بخشی از برنامه به اطلاع رسانی اخبار و رویدادهای تئاتر اختصاص یافته است که غزل نهانی تهیه آن را بر عهده دارد. مازیار فکری ارشاد کارشناس مجری امشب برنامه «چراغ» است و صادق شایان هماهنگی و یاسر کطائیان هماهنگی و ارتباطات را بر عهده دارند.

برنامه «چراغ» رادیو تهران هر شب جز جمعه ها ساعت ۲۱ از رادیو تهران موج اف.ام ردیف ۹۴ مگاهرتز پخش می شود که شنبه ها این برنامه به حوزه سینما و اکران فیلم های سینمایی اختصاص یافته است.