به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس نظری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق كالا و حمایت از تولیدات داخلی، ماموران یگان امداد و پاسگاه سیلاخور در دو عملیات جداگانه دو دستگاه خودرو سمند و كامیون باری حامل كالای قاچاق را در محور خرم آباد - دورود توقیف كردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی دو خودرو توقیفی ۷۴۱ ثوب شلوار مردانه خارجی و هفت دستگاه یخچال و ماشین لباسشویی قاچاق خارجی با مارک كره را كشف كردند.

رئیس پلیس آگاهی لرستان ارزش تقربی كالای كشف شده را بیش از ۵۲۰ میلیون ریال اعلام كرد و گفت: قاچاق كالا یک معضل اجتماعی است كه بخش های مختلف صنعتی و تولیدی كشور را تهدید می كند.

سرهنگ نظری با بیان این كه برخورد با قاچاق كالا به صورت ویژه در دستور كار پلیس قرار دارد، گفت: شهروندان می توانند هرگونه اخبار و اطلاعات در رابطه با قاچاق كالا را از طریق سامانه ۱۱۰ به نیروی انتظامی گزارش دهند.

وی همچنین از کشف ۱۲۰ تن برنج قاچاق به ارزش شش میلیارد ریال در استان خبر داد و گفت: ماموران پلیس آگاهی استان لرستان از ورود هفت دستگاه تریلی حامل ۱۲۰ تن برنج قاچاق مطلع و در محورهای مواصلاتی استان مستقر شدند.

رئیس پلیس آگاهی لرستان افزود: مأموران با مشاهده خودروهای مذکور آنها را توقیف کرده و در بازرسی از هفت تریلی ۱۲۰ تن برنج قاچاق فاقد مدارک گمركی که از استان های جنوبی به استان های همجوار بارگیری شده بودند، کشف شد.

سرهنگ نظری، ارزش محموله های مكشوفه را شش میلیارد ریال اعلام كرد و گفت: در این خصوص هفت متهم نیز دستگیر شدند.