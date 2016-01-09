تیم ملی تنیس ایران راهی امارات شد/ آغاز رقابتها از روز دوشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی تنیس بانوان ایران با ترکیب ۲ ملی پوش راهی امارات شد تا در مسابقات بین المللی زیر ۱۸ سال شرکت کند. این رقابت ها به مدت یک هفته برگزار می شود و تنیسورهای کشورمان با ترکیب غزل پاک باطن و صدف صادق وزیری به مصاف حریفان خود می روند.

تیم ملی از روز دوشنبه ( ۲۱ دی ماه) در جدول اصلی بازیها کار خود را آغاز می کند. هدایت تیم ملی تنیس ایران بر عهده فرناز فصیحی است.

ملی پوشان تنیس ایران خود را برای حضور در رقابت های فدکاپ که فروردین ماه سال آینده با حضور کشورهای ایران، هنگ کنگ، قرقیزستان، مالزی، نیوزلند، جزایر پاسیفیک، پاکستان، فیلیپین، سنگاپور، سریلانکا، تاجیکستان و ترکمنستان برگزار می شود آماده می کنند.