واژگونی کامیون مسیر ریلی قائمشهر - شیرگاه را ۲ ساعت مسدود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، براثر واژگونی یک دستگاه کامیون حامل سیمان به روی ریل راه آهن در منطقه چالی، حدفاصل قائم‌شهر به شیرگاه که پیش از ظهر شنبه رخ داد، مسیر راه آهن حدود دو ساعت مسدود شد.

مدیرکل راه آهن شمال در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه، این حادثه در کیلومتر ۳۱۵ راه آهن رخ داد افزود: بلافاصله پس از اطلاع از این حادثه، مسیر راه آهن توسط کنترل اداره کل راه آهن شمال بسته شد و حرکت قطارها در این محور متوقف و یک اکیپ از مسئولین فنی برای بررسی و بازدید میدانی به محل حادثه اعزام شد.

یوسف گران پاشا افزود: همچنین اکیپ تعمیر و نگهداری خط نیز از ایستگاه شیرگاه با درزین به محل حادثه اعزام شدند و تمامی امکانات لازم برای باز کردن مسیر ازجمله جرثقیل ریلی و اکیپ تعویض و بازسازی خط نیز در ایستگاه پل سفید پیش‌بینی و به حالت آماده‌باش درآمدند تا پس از بررسی وضعیت میدانی دستورات لازم برای باز کردن مسیر صادر شود.

وی افزود: با بررسی حادثه و کمک کارکنان کامیون بدون نیاز به جرثقیل ریلی و با استفاده از بیل مکانیکی به‌طور موقت از مسیر ریلی به کنار انتقال داده شد و مسیر ریلی پس از ۲ ساعت باز شد و در این حادثه هیچ شخصی دچارمصدومیت نشد.