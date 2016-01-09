به گزارش خبرنگار مهر، داوود شایقی ظهر شنبه در شورای برنامهریزی و توسعه استان اردبیل گفت: به دلیل محدودیت منابع مالی دولت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل پروژههای نیمهتمام تأکید میشود.
وی افزود: این ضرورت هم در بودجه سال ۹۵ و هم در برنامه ششم تأکید شده و بهویژه واگذاری پروژه حیاتی که تکمیل آن ضرورت دارد میبایست با استفاده از مشارکت بخش خصوصی باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با اذعان به اینکه این ضرورت بارها در شوراهای گفتگو و برنامهریزی تأکید شده است، افزود: ما چارچوب و اشکال مشارکت را به ادارات ارسال کردیم و انتظار میرود موردتوجه قرار گیرد.
در این جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز بابیان اینکه واگذاری در چند پروژه این دستگاه اجرایی انجام شده است، افزود: یک تعداد پروژه ازجمله مجتمع دامپروری، شیلات، گلخانه و ... وجود دارد که تاکنون ۳۸ میلیارد ریال برای آنها هزینه شده است.
عدیل سروی بابیان اینکه تکمیل این پروژهها به ۱۴۰ میلیارد ریال دیگر نیز نیاز دارد، تصریح کرد: در سه گلخانه فیروزآباد پارسآباد، کوثر و سامیان ما این طرح را اجرا کردیم و برای هر سه فراخوان منتشر شده تا به شرکت شهرکهای کشاورزی واگذار شود.
وی بابیان اینکه قیمت زمین در این شکل از واگذاری بهصورت شفاف عنوان میشود، تأکید کرد: در این روش ما در ابتدا قیمتگذاری میکنیم درحالیکه قبلاً بعد از اتمام مدت ۱۰ ساله قیمتگذاری میشد و چندان مورد استقبال نبود.
درعینحال مدیرکل امور دارایی استان نیز بابیان اینکه مشکل واگذاری مالکیت بعد از اتمام ۱۰ ساله ساخت و بهرهبرداری مشکل قانونی ندارد، تأکید کرد: در صورت شفافسازی چارچوب قرارداد واگذاری بعد از مدت مقرر بهرهبرداری مشکل نخواهد داشت.
نظر شما