جنبش اسلامی نیجریه اعدام شیخ نمر را محکوم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحيم

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (سوره احزاب؛ آیه ۲۳)



امروز عربستان سعودی از اجرای حکم اعدام روحانی برجسته شیعه، شيخ النمر خبر داد که از ماه ژوئیه ۲۰۱۲ در زندان های عربستان سعودی به سر می برد. وی پس از این که توسط وزارت کشور عربستان به علت اقدامات تروریستی، مجرم نامیده شد، به مرگ محکوم شد.

با این حال، اکثر ناظران بین المللی از شیخ نمر به عنوان یک حامی اعتراضات ضد دولتی در استان های شرقی عربستان در سال ۲۰۱۱ یاد کرده اند جایی که اکثریت شیعیان آن از حاشیه سازی طولانی دولت علیه شیخ نمر شکایت کرده اند. این اقدام می تواند موجب ایجاد حساسیت و شکاف فرقه ای میان شیعیان و اهل سنت و هم چنین ایجاد تنش در سطح پادشاهی و حتی فراتر از آن شود.

گروه حقوق بین المللی تعویق مجازات اعدام را ترسناک خواند و گفت: حداقل چهار نفر از کشته شدگان شامل شیخ نمر، به دلیل اعتراضات سیاسی به مرگ محکوم شدند. این اعتراضات در اوایل سال ۲۰۱۱ میلادی در استان های غنی از نفت به عنوان بهار عربی آغاز شد که منجر به دستگیری شیخ نمر در سال بعد از آن شد.

در مدت زمانی که او با گلوله مورد اصابت قرار گرفت، شاهد روزهای خونین اعتراض کنندگان بودیم که منجر به کشته شدن ۳ نفر شد. شیخ نمر به عنوان حامی تظاهرات مسالمت آمیز و به دور از خشونت شناخته می شد. ما اعدام شیخ نمر را به شدت محکوم می کنیم چون کشتن عالمان دینی در شرایط وی که طرفدار تغییر در جوامع خود هستند، نتیجه خوبی برای صلح و توسعه همه جانبه در بر نخواهد داشت.

به هر حال ما از آنچه که توسط رژیم سعودی صورت گرفته است، شگفت زده نشدیم، و این به خاطر سابقه این رژیم در اجرای ضعیف حقوق بشر است. همچنین مشخص شده است که عربستان سعودی با اجرای بیش از ۱۵۰ اعدام، بالاترین آمار ثبت شده توسط گروه های حقوق بشر به مدت ۲۰ سال را دارا است.

با این حال عربستان سعودی و سایر حکومت های غیر دموکرات و هم چنین رژیم های مستبد در سراسر جهان باید بدانند که حقیقت حکومت های حامی تروریست خاموش نمیماند و این همان چیزی است که مردم به دنبال آن می گردند، همانند شیخ نمر و تمامی افراد حق طلب در اقصی نقاط جهان و آن تغییر صلح آمیز است.

به تمامی مسلمانان در سراسر جهان و هم چنین جمعیت شیعیان عربستان سعودی، شهادت شیخ باقر نمر النمر و سایر شهدای راه اهل بیت در عربستان سعودی، یمن، هند، عراق، پاکستان، ایران، لبنان، سوریه، بحرین، کویت، نیجریه و افغانستان تسلیت عرض میکنم. ما با بهره گیری از گزیده نامه ای که شیخ نمر قبل از شهادتش به مادرش نوشت، این سخن را به پایان می رسانیم.

برای مادر بیمارم، ام جعفر: سپاس و ستایش مخصوص خداوند است، کسی که انسان را آفرید، در حالی که آنها زیر سایه قوانین او زندگی می کند (بنابراین) هیچ کس هیچ چیز را نمی تواند تغییر دهد مگر خواست خدا باشد.

مادرم! آگاه باش که خداوند شاهد اعمال بندگانش است، حتی جزئی ترین کارها از نظر او مخفی نیستند. برای ما دانستن این مسئله کافی است که رویدادهایی که برایمان اتفاق می افتند فقط مشیت الهی هستند، نه چیز دیگر. در پایان من شما و تمامی مردم را به خداوند بزرگ و بخشنده می سپارم که او بهترین نگهبان و محافظ است.

امضا شده توسط: ابراهیم موسی، رییس انجمن رسانه ای جنبش اسلامی نیجریه