سرهنگ احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سرقت‌ها مختلف در استان قم طی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یک درصدی داشته است.

وی در خصوص بیشترین ساعت وقوع سرقت قم افزود: بیشترین ساعت وقوع سرقت در استان قم بین ساعت ۲۲ تا ۲۴ شب و پنج تا ۶ صبح بوده است.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم در خصوص راه‌های جلوگیری از سرقت خودرو، افزود: قفل وسیله‌ای است که تنها منجر به تأخیر در ورود به داخل خودرو می‌شود بنابراین رانندگان نباید به دزدگیر و قفل خودروی خود اکتفا کنند بلکه تنها راه مطمئن در پیشگیری از سرقت قرار دادن خودرو داخل پارکینگ است.

وی بیشترین سرقت در استان قم را سرقت خودرو عنوان کرد و افزود:‌ سرقت خودرو هشت درصد از سرقت‌های استان قم طی سال جاری را تشکیل داده است.