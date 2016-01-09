برکناری براتلو ارتباطی با حمله به سفارت عربستان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین هاشمی در مراسم تودیع و معارفه معاون پیشین امنیتی و انتظامی استانداری و سرپرست جدید این معاونت که با حضور معاونان و مدیران کل استانداری تهران برگزار شد، گفت:‌ در نظام جمهوری اسلامی ایران گاهی برای اشخاصی در یک مقطعی توفیق خدمت فراهم می شود و بعد از مدتی فرد جدیدی برای خدمت رسانی جایگزین می شود در این آمد و رفت ها نباید خوشحال و یا ناراحت باشیم.

وی با تاکید بر اهمیت خدمت و دوری از خط کشی های سیاسی در خدمت رسانی ادامه داد: در دو سال و نیم خدمت در استانداری تهران شاهد وجود هماهنگی، همدلی و فضای خوب در میان معاونت های استانداری هستیم.

هاشمی با تقدیر از زحمات صفرعلی براتلو معاون پیشین امنیتی و انتظامی استانداری تهران تصریح کرد:‌ در دوسال و نیم گذشته اقدامات انجام شده از سوی آقای براتلو قابل تقدیر است و در این مدت براساس چهارچوب های تعیین شده استانداری اقدام کردند و مشکل امنیتی در استان تهران شاهد نبودیم. این جابجایی از مدت ها پیش مطرح بوده است و آقای براتلو به عنوان مشاور بنده در استانداری حضور دارند و از تجربیات وی بهره مند می شویم.

هاشمی تاکید کرد:‌ تغییرات انجام شده در معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران هیچ ارتباطی به موضوع سفارت عربستان ندارد و پیش از این مطرح بوده است.

وی گفت:‌ آقای محسن نسج همدانی، مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری نیز با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران منصوب می شوند.

در ادامه مراسم صفرعلی براتلو، معاون پیشین امنیتی و انتظامی استاندار با بیان اینکه مهمترین موضوع در خدمت رسانی تقوا است گفت:‌ اجرای قوانین الهی براساس قرآن موجب می شود هیچ بن بستی در ارائه خدمت نباشد و در مجموعه استانداری و معاونت امنیتی و انتظامی بر این مبنا تلاش کردیم.

وی با تاکید بر پرهیز از نگاه و گرایش سیاسی در مسایل امنیتی ادامه داد: تلاش کردیم در مجموعه فکر سیاسی را در کار دخالت ندهیم و در فضایی آرام و بدون کوچکترین تنش مجموعه به وظایف خود عمل کرد.

به گفته براتلو، رتبه برتر استان در موضوعات ؛مبارزه با مواد مخدر،جلوگیری و کنترل قاچاق کالا و ارز،تامین امنیت استان و اجرای پدافند غیرعامل از جمله اقدامات مثبت مجموعه معاونت امنیتی و انتظامی استانداری در دو سال و نیم اخیر است.

در ادامه محسن نسج همدانی، سرپرست جدید معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران گفت:‌همه تلاش خود را برای برقراری تعامل با دستگاه های استان در تامین امنیت همانگونه که تاکنون پیش رفته به کار می بریم.

در پایان این مراسم احکام محسن همدانی به عنوان سرپرست جدید معاونت امنیتی و انتظامی استانداری و صفرعلی براتلو به سمت مشاور استاندار از سوی سیدحسین هاشمی استاندار تهران تقدیم شد.

گفتنی است، محسن همدانی از جانبازان ۷۰ درصد است و دارای بیش از ۶۵ ماه سابقه حضور در جبهه های حق علیه باطل و سابقه درخشان در حوزه های امنیتی و انتظامی است.