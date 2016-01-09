۳ هزار شغل برای مددجویان کمیته امداد چهارمحال و بختیاری ایجاد شد

ابوالقاسم رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سه هزار شغل برای مددجویان کمیته امداد در چهارمحال و بختیاری ایجاد شده است، اظهار داشت: با همکاری مددجویان بیش از یک هزار طرح اشتغالزا در سطح استان اجرا شد که این طرح ها برای مددجویان این استان اشتغال ایجاد کرده است.

وی عنوان کرد: این طرح های اشتغالزا از ابتدای سال تاکنون در نقاط مختلف استان چهارمحال و بختیاری اجرا شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: این طرح های اشتغالزا در حوزه های صنایع دستی، اصناف، کشاورزی، دامداری و ... بوده است.

وی اظهار داشت: یکی از مهمترین اقدامات کمیته امداد، آموزش مهارت به مددجویان این نهاد در راستای رسيدن به خودکفایی است که در این مسیر کمیته امداد به نتايج بسيار خوبی دست پیدا كرده است.

مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بسیاری از مددجویان کمیته امداد استان به برکت آموزش های مهارتی کمیته امداد و کمک های تسهیلاتی برای راه اندازی کسب و کار خودکفا شده اند.