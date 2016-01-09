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۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۱۷

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران:

امروز ذائقه پوششی ایرانی‌ها مورد تهدید قرار گرفته است

امروز ذائقه پوششی ایرانی‌ها مورد تهدید قرار گرفته است

نایب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به استقبال خوب شهروندان از جشنواره تسنیم گفت: برگزاری چنین جشنواره هایی می تواند ذائقه مخاطب ایرانی را بر مبنای فرهنگ ایرانی و اسلامی تامین کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی در بازدید از نمایشگاه چهارمین جشنواره تسنیم گفت: در این نمایشگاه تمام اقشار مردم حضور یافته اند و این بیانگر قدرت تاثیرگذاری جشنواره تسنیم است.

وی با اشاره به لزوم حمایت از جشنواره تسنیم توضیح داد: این حرکت نیازمند استمرار و توسعه بوده و باید از تمام ارگان ها اعم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری، اتحادیه های پوشاک و تولیدکنندگان البسه از طراحان و تولیدکنندگان پوشاک داخلی حمایت کنند تا ذائقه شهروندان تامین شود.

طلایی با تاکید برآنکه امروزه ذائقه فرد ایرانی مورد تهدید قرار گرفته است، گفت: ما باید متناسب با فرهنگ و اقتضائات خود این فرهنگ را مدیریت کرده و پاسخگوی نیازهای نسل جوان و افکار عمومی به ویژه بانوان باشیم. 

نایب رئیس شورای شهرتهران با اشاره به اینکه واردات لباس های خارجی زیان های جبران ناپذیری در بخش های مادی و معنوی  برای جامعه ما به همراه دارد، تاکید کرد: این واردات از طرفی به بازار تولید داخلی لطمه وارد کرده و از طرفی  به فرهنگ مصرفی ما لطمه وارد می کند.

وی با بیان اینکه اگرچه به صرف جلوگیری از ورود پوشاک نمی توانیم مشکل را در بعد فرهنگی حل کنیم، اضافه کرد: ما باید با طراحی لباس های مناسب با قیمت های مناسب این امکان را فراهم کنیم که طراح و تولیدکننده داخلی بتواند با واردکننده خارجی رقابت کند.

طلایی با تاکید برآنکه امروزه شبکه های ماهواره ای به دنبال تغییر دادن ذائقه اسلامی و ایرانی ما هستند، گفت: اقدامات سلبی و بازدارنده می تواند نقش مکمل داشته باشد.

نایب رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: خانه های تسنیم در ۳۵۴ محله شهر تهران با موضوع بانوان فعالیت داشته و به دنبال موضوعات مختلفی از جمله تولید پوشاک اسلامی و ایرانی است.

طلایی توضیح داد: ما باید با تقویت شورایاری ها و خانه هایی که در سرای محلات فعالیت می کنند و واگذاری مسئولیت به آنها، این امکان را فراهم کنیم که نمایشگاه های محلی تسنیم برگزار شود.

کد مطلب 3020579
سیامک صدیقی

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