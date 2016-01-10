حمایت از تولید داخلی تنها راه کاهش وابستگی به واردات است

حسن رستمی احمدوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در عرصه پرورش گیاهان دارویی کاملیا در روستای چقا گینو شهرستان ماهیدشت فعالیت دارم.

وی با اشاره به اینکه دارای مدرک تحصیلی دکتری است، ادامه داد: پژوهش و اصلاح تنها گیاه روغنی دارویی برای کشت در زمین های دیم در کشور را انجام دادم و این ایده و ابداع جدید در راستای اصلاح و کاشت گیاه روغنی دارویی کاملیا، میزان نوع آن در حال تکثیر و فروش و تقاضای برای این محصول در حال افزایش است.

این کارآفرین نمونه استان کرمانشاه گفت: در خصوص میزان رعایت ضوابط بهداشتی برای محصول تولیدی همه نکات و ضروریات مورد نظر در نظر گرفته شده و در زمینه استاندارد بودن محصول تولید شده با کیفیت بالا نیز این محصول در حال گذار مراحل تائیدیه معاونت غذا و دارو می باشد.

وی میزان تولید گیاه کاملیا در واحد سطح را ۱۳۰۰ کیلو در هکتار برآورد کرد و افزود: با دریافت تسهیلات از بسیج سازندگی کرمانشاه به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال توانستم با احداث کارگاه تولیدی حتی برای ۱۰ نفر نیز ایجاد اشتغال زایی نمایم و با به کارگیری آنها تولیدات این محصول گیاهی موثر و سازنده را افزایش دهم.

احمدوندی با اشاره به وجه تمایز این گیاه دارویی با دانه های روغنی و گلدهی آن نسبت به سایر محصولات گیاهی یادآور شد: نیاز آبی کم و مقاومت در شرایط اقلیمی کرمانشاه در اراضی دیمی که به خوبی قابل کشت است و عملکرد بالایی نسبت به متوسط استاندارد جهانی از جمله امتیاز و مزایای توجه به کشت و توسعه این نوع محصول است.

این نخبه برتر استان کرمانشاه اظهار داشت: این گیاه در رقابت و ایستایی در مقابل علف های هرز موفق است و درصد امگا ۳ در کاملیا بالاتر از سایر دانه های روغنی است و تقریبا به اندازه روغن کتان می باشد.

وی یکی از مهمترین مشکلات عمده در گشت گیاهان دارویی را هزینه های بالای برداشت به روشهای سنتی و دستی دانست و گفت: امکان برداشت مکانیزه این گیاه با توجه به ارتفاعات مناسبی که دارد امکان پذیر است اما باید تجهیزات و وسایل متناسب نیز برای تسریع کار لحاظ شود.

این کارآفرین برتر کرمانشاه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه گیاه مذکور طول رشد خود را سریع سپری می کند و زمان برداشت آن در شرایط اقلیمی کرمانشاه در اواخر اردیبهشت بوده بنابراین امکان کشت محصول دوم این نوع پس از برداشت این گیاه نیز وجود دارد.

احمدوندی احداث و بهره برداری از کارخانه های روغن کشی از دانه های روغنی در ایران را با سابقه ۷۰ سال عنوان کرد و گفت: اولین کارخانه روغنی در سال ۱۳۱۷ و در شهر ورامین تاسیس شد و ظرفیت کارخانه های روغن کشتی و روغن نباتی با سرعت بیشتری از سال ۱۳۳۰ در کشور توسعه پیدا کرد.

وی با یادآوری اینکه در بازار، تقاضا برای دانه های روغنی بسیار زیاد است گفت: ۹۰ درصد دانه های روغنی مورد نیاز از سایر کشورها وارد می‌شود که از این موضوع بزرگترین سرشکستگی در بخش کشاورزی کشور محسوب می شود.

خودباوری به داشته های ملی ما را از وابستگی می رهاند

این نخبه برتر کرمانشاه این محصول را از اساسی ترین کالاهای مورد نیاز در کشور و سراسر جهان دانست و تصریح کرد: روغن های خوراکی، روغن های استفاده شده در صنعت و حتی تولید سوخت های زیستی از جمله این موارد است و روغن به عنوان ماده اولیه مصرف کنندگان این بخش ها محسوب می شود.

احمدوندی با بیان اینکه بیشترین مقدار تامین روغن کشور در سال ۸۱ با مقدار بیش از ۱ میلیون تن بوده، گفت: مصرف سرانه روغن نباتی در کشور از ۲/۷ کیلو در دهه ۴۰ به ۱۶ کیلوگرم در دهه ۸۰ رسیده که بالاتر از میانگین جهانی است.

احمدوندی افزود: در حال حاضر در بخش صنعت روغن کشی و روغن نباتی ۲۸ کارخانه فعال است که ظرفیت روغن کشی آنها از دانه های روغنی بیش از ۳ میلیون تن است.

کارآفرین برتر کرمانشاه ادامه داد: این در حالی است که در بخش کشاورزی تولید دانه های روغنی پس از برنامه چهارم و پنجم توسعه به ۶۰۰ هزار تن خواهد رسید و با توجه عدم ثبات قیمت های جهانی و قیمت ارز می توان گفت تنها راه کاهش وابستگی توجه و حمایت از تولید داخلی است

وی افزود: صنایع دارو سازی نیاز به روغن هایی با مقادیر بالای امگا ۳ دارند و از طرفی واحدهای صنعتی استفاده کننده از سوخت های زیستی نیز نیاز به مقدار قابل توجه ای از این نوع محصول را دارند.

احمدوندی خاطر نشان کرد: وابستگی ۹۰ درصدی کشور به روغن های وارداتی و افزایش ۷ برابری سرانه مصرف روغن در کشور به همراه خروج ۳/۷ میلیارد دلار ارز از کشور به صورت سالانه برای واردات روغن و کاهش ۶۰ درصدی تولید روغن در داخل کشور طی ۴۵ سال اخیر از جمله موضوعات قابل تامل در سیستم کشاورزی و صنایع غذایی کشور است.

این کارآفرین برتر کرمانشاه با استقبال از طرح اقتصاد مقاومتی و اشاره به منویات مقام معظم رهبری نسبت به این طرح جهادی اظهار داشت: خودباوری و اتکا به داشته ها و سرمایه های غنی در کشور می تواند ما را از وابستگی به استفاده از کالای سایر کشورها بی نیاز کند و در این راستا گام اساسی توجه به تولیدکنندگان داخلی است که بسیج سازندگی استان توجه ویژه ای به این امر داشته و سایر نهادهای اجرایی در عرصه اقتصاد مقاومتی به عنوان حامی تولید داخلی مشارکت کنند.