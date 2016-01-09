فعالیت های پژوهشی در بخش کشاورزی شاهرود تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی صبح شنبه در همايش یکروزه آينده پژوهي در کشاورزی شهرستان شاهرود در محل مركز تحقيقات كشاورزي استان سمنان در شاهرود، بر اهميت پژوهش و نقش آن در حوزه اقتصاد مقاومتي تاكيد كرد و افزود: وجود مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبیعی استان در شاهرود در كنار مركز آموزش و دانشكده كشاورزي پتانسيل بسيار خوبي است كه مي توان با وجود آنها برای افزايش راندمان محصولات كشاورزي گام برداشت.

وی با اشاره به اینکه شهرستان شاهرود قطب كشاورزي استان سمنان است، تصریح کرد: شاهرود جزء شهرستان هاي برتر در حوزه توليد محصولات زراعي و باغي کشور است محسوب می شود.

رئیس کمیته توسعه کشاورزی شهرستان شاهرود خواستار نگاه ويژه به كشاورزي برای تولید اشتغال شد و گفت: اشتغال پایدار مهمترین دغدغه مسئولان شهرستان است.

وی بیان داشت: بر همین اساس پیشنهاد تاسیس بندر خشک در شاهرود ارائه شده است.

رئيس مركز تحقیقات کشاورزی استان سمنان نیز هدف از برگزاری این همایش را ارائه دستاوردهای تحقیقاتی مرکز و انتقال آن به بهره­برداران بخش کشاورزی ذکر کرد.

احمد دزيانيان همچنین به اهميت آينده پژوهي در كشاورزي و توليد محصول سالم اشاره کرد و با عنایت به محدودیت های منابع آب و خاک کشور لزوم نگاه دانش محور به حوزه کشاورزی را بیش از پیش ضروری دانست.

همايش یکروزه آينده پژوهي در کشاورزی با حضور محققان و اعضای هیئت علمی مراکز آموزش عالی، کارشناسان و جمعی از بهره برداران بخش کشاورزی، تشکل های نظام صنفی کشاورزان و خانه کشاورز استان سمنان برگزار شد.

دراین همایش پنج مقاله تحلیلی و مروری از سوی اعضای هیئت علمی مرکز در زمینه آینده پژوهی در کشاورزی و تولید غذای سالم، تجارت آب مجازی در محصولات کشاورزی، تحلیل ۶۰ ساله آمار هواشناسی استان سمنان، وضعیت آینده خاکهای استان و روشهای کنترل سرمازدگی بهاره ارائه شد.