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۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۲۲

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۷ خبر داد؛

ايستگاه آموزش ترافيک در سيدخندان راه‌اندازی می شود

ايستگاه آموزش ترافيک در سيدخندان راه‌اندازی می شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۷ از راه اندازی ایستگاه آموزش ترافیک در پل سیدخندان با هدف كاهش تخلف و تصادف در شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین حیدرنیا با اعلام این مطلب افزود: به منظور حفظ سلامت اهالي و كاهش حوادث در خيابان‌ها، با همکاری پلیس راهور منطقه ايستگاه آموزش در پل سيدخندان راه اندازی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اين ايستگاه براي پاسخ به سؤالات اهالي و همچنين آموزش چهره به چهره به رانندگان در راستاي كاهش تصادف‌هاي شهري برپا می شود، خاطرنشان کرد: خيابان‌هاي سبلان، شهید بهشتی، شهید مطهری و حوالي ميدان امام حسين(ع) هم از خيابان‌هاي شلوغي هستند كه لازم است در آنها ايستگاه آموزش راه‌اندازي شود.

معاون شهردار منطقه ۷ با تاکید بر لزوم اجرای این طرح یادآور شد: نقش رفتارهای ترافیکی تاکسیرانان، الگوپذیری سایر رانندگان از آنها و ظرفیت تبلیغی و ترویجی ناوگان تاکسیرانی، تأثیر به سزایی در ترافیک شهر خواهد داشت.

حیدرنیا در ادامه با اشاره به افزایش تعداد تاکسی های ون در خطوط پرتردد منطقه با هدف به حداقل رساندن زمان انتظار مسافران در روزهای سرد سال، اظهار داشت: طرح افزایش ۴۰ دستگاه تاکسی ون در پایانه سیدخندان و ۴ دستگاه خودرو کنترل و نظارت در فصل بارندگی و سرما برای به حداقل رساندن زمان انتظار مسافران و کاهش مسافربران دربستی در مسیرهای پرتردد منطقه اجرا می شود.

وی تصریح کرد: این تاکسی های ون در پایانه سیدخندان و در مسیرهای پرمسافر منطقه شامل فلکه دوم تهرانپارس، نوبنیاد، میدان انقلاب، میدان فاطمی، فلکه چهارم تهرانپارس، میدان هروی، رسالت و ابتدای خیابان بهار اضافه می شوند.

کد مطلب 3020593
سیامک صدیقی

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