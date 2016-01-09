چهره حقیقی اسلام را به جامعه اسپانیا معرفی كنیم

به گزارش خبرگزاری مهر،«منیر بن جلون»، رییس فدراسیون نهادهای اسلامی اسپانیا با حضور در رایزنی فرهنگی كشورمان با علیرضا اسماعیلی، رایزنی فرهنگی ایران در مادرید دیدار و گفتوگو كرد.
در این دیدار، رییس فدراسیون نهادهای اسلامی اسپانیا با اشاره به اهم فعالیتهای این مركز اسلامی، گفت: فدراسیون نهادهای اسلامی اسپانیا (FEERI) بالاترین نهاد در این کشور است که امورات مسلمانان را از طریق دولت پیگیری كرده و با دولت نیز ارتباط دارد.
جلون افزود: از سال ۱۹۹۲ میلادی قرارداد همکاری با دولت اسپانیا در خصوص مسلمانان منعقد شده و حتی قبل از سال ۱۹۸۹ میلادی فدراسیون نهادهای اسلامی اسپانیا فعال بوده است.
وی ادامه داد: پس از آن، فدراسیون دیگری تشکیل شد که با توجه به تشکیل دو فدراسیون و لزوم وحدت مدیریت و تصمیمگیری، کمیسیون اسلامی اسپانیا ایجاد شد؛ هماكنون، هر دو فدراسیون ملی و ۱۹ فدراسیون استانی جزء این کمیسیون هستند.
جلون تبیین و توصیف صحیح از اسلام را نیاز کنونی مسلمانان در جامعه اسپانیا عنوان كرد و گفت: یکی از راهحلهایی كه در این مسیر میتواند مثمرثمر واقع شود، آموزش سیر و سلوك امامان معصوم (ع) در مراکز مختلف اسلامی است.
وی تأكید كرد: «فدراسیون» جلسات توجیحی و آموزشی برای امامان(ع) در این خصوص برگزار كرده و این موضوع را به طور مستمر ادامه میدهد.
رییس فدراسیون نهادهای اسلامی اسپانیا با اشاره به مخالفت قطعی اسلام با هرگونه ترور و خشونت، بیان كرد: ما در اسپانیا در کمال همزیستی با اروپاییها بوده و از یک میراث کهن برخوداریم.
وی در پایان سخنان خود یادآور شد: صرفاً اطلاعیه و بیانیه در تقبیح و مخالفت با خشونت کافی نیست بلکه باید عملاً آن را نشان داد؛ فدراسیون با همزیستی خوبی که با اسپانیاییها دارد آن را نشان میدهد.
اسماعیلی، رایزن فرهنگی كشورمان ضمن اهمیت شمردن معرفی اسلام حقیقی در شرایط کنونی به ویژه در جامعه اروپایی، اظهار كرد: وضعیتی که هماكنون در جهان به خصوص توسط گروههایی همچون داعش به وجود آمده است، تهدید جدی علیه اسلام بوده و همه باید تلاش در جهت از بین بردن این تهدید به کار گیریم.
وی به فعالیتهای فدراسیون نهادهای اسلامی اسپانیا اشاره و پیشنهاد كرد تا در این خصوص اقدامات مشترکی را رایزنی فرهنگی ایران با فدراسیون انجام دهد.
بنابر اعلام این خبر، در پایان این دیدار مقرر شد تا رایزنی فرهنگی كشورمان و فدراسیون برنامههای مشترکی را در آیندهای نزدیك در حوزه معرفی اسلام اجرایی كنند.
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