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۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۳۲

مربیان تیم استقلال از احدی عیادت کردند

مربیان تیم استقلال از احدی عیادت کردند

مربیان تیم فوتبال استقلال با حضور در بیمارستان از آخرین وضعیت پیشکسوت این باشگاه باخبر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، پرویز مظلومی به همراه اعضای کادرفنی این تیم به عیادت رضا احدی رفتند. در این ملاقات مظلومی از وضعیت احدی پرسید و پیشکسوت استقلال هم درباره شرایطش توضیحاتی داد.

در ادامه مظلومی با ابراز تاسف از بیما شدن احدی گفت: از اینکه شما اینجا هستید واقعا ناراحت شدم. جای کسی مثل احدی در بیمارستان نیست. بازی های خوب تو در استقلال از یاد هیچکس نمی رود و امیدوارم هرچه سریعتر سلامتی ات را پیدا کنی.

وی در پایان افزود: جا دارد صندوق کمیته حمایت از پیشکسوتان وارد مشکل احدی شود و مشکل را تا حدی حل کند. ما هم باید هرکاری که می توانیم برای بهبودی او انجام دهیم.

کد مطلب 3020606

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