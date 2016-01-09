مربیان تیم استقلال از احدی عیادت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، پرویز مظلومی به همراه اعضای کادرفنی این تیم به عیادت رضا احدی رفتند. در این ملاقات مظلومی از وضعیت احدی پرسید و پیشکسوت استقلال هم درباره شرایطش توضیحاتی داد.

در ادامه مظلومی با ابراز تاسف از بیما شدن احدی گفت: از اینکه شما اینجا هستید واقعا ناراحت شدم. جای کسی مثل احدی در بیمارستان نیست. بازی های خوب تو در استقلال از یاد هیچکس نمی رود و امیدوارم هرچه سریعتر سلامتی ات را پیدا کنی.

وی در پایان افزود: جا دارد صندوق کمیته حمایت از پیشکسوتان وارد مشکل احدی شود و مشکل را تا حدی حل کند. ما هم باید هرکاری که می توانیم برای بهبودی او انجام دهیم.