بازگشایی مسیر بلوار آیت الله احسانبخش رشت ازضروریات توسعه شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و توسعه و عمران شورای اسلامی رشت که ظهر شنبه برگزار شد، برای چندمین بار پیاپی طی سه سال اخیر، فروش قدرالسهم شهرداری این شهر در مجتمع نیمه تمامی که در خیابان گلسار رشت ساخته شده است، به بحث گذاشته شد.

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر رشت در این جلسه با اشاره به اینکه مجتمع ساحتمانی فوق در سال ۸۷ پروانه ساخت را از شهرداری دریافت کرده است، اظهار کرد: بنا بر لایحه شهرداری ساختمان فوق بیش از ۲۳ هزار مترمربع وسعت دارد و با وجود اینکه طبق قرارداد مقرر شد طی ۳۰ ماه به اتمام برسد، همچنان نیمه تمام است اما شهرداری قصد دارد که قدرالسهم خود در این مجتمع نیمه ساخت را که ۴۲ درصد است به فروش برساند.

مجید رجبی ویسرودی با بیان اینکه بر اساس لایحه شهرداری یک موسسه مالی خواهان خرید قدرالسهم شهرداری است، افزود: قیمت کل ساختمان بر اساس کارشناسی ۱۱۲ میلیارد تومان برآورد شده است.

چک هایی که در شهرداری مدتهاست نقد نشده اند

به گفته وی شهرداری خواستار فروش قدرالسهم خود و هزینه آن در بازگشایی مسیر بلوار آیت الله احسانبخش تا خیابان معلم است.

این عضو شورا با اعلام مخالفت خود با فروش قدرالسهم شهرداری در مجتمع فوق تصریح کرد: پیشنهاد موسسه مالی فوق این است که در چندین قسط با چک مبلغ را پرداخت کند اما به شخصه مخالف چنین رویکردی هستم زیرا در حال حاضر نیز چک های متعددی در شهرداری موجود است که هیچگاه نقد نشده است.

علاوه بر مخالفت رئیس کمیسیون توسعه عمران با لایحه فوق، از سوی سایر اعضای شورا نیز ایراداتی به این لایحه گرفته شد. یکی از این ایرادات که در حضور معاون معماری و شهرسازی و همچنین معاون اداری مالی شهرداری اعلام شد، تعیین تکلیف نشدن قرارداد بین شهرداری و شرکت طرف قرارداد برای ساخت این مجتمع بود.

عضو شورا در این باره با بیان اینکه هنوز وضعیت قراردادی که بین شهرداری و شرکت سازنده مجتمع منعقد شده بود، تعیین تکلیف نشده است گفت: با توجه به اینکه طی سال های گذشته ساخت ساختمان به اتمام نرسیده و میزان تخلفات آن مشخص نشده است لذا منطقی نیست که فروش قدرالسهم شهرداری با هر پیشنهادی که ارائه شده عملی شود.

عباس صابر افزود: مسلما باید قرارداد اولیه که بین شهرداری و سازنده بسته شده بود، نهایی شود و سپس به دنبال فروش بود.

شورا خواهان روشنگری در خصوص میزان قدرالسهم شهرداری در پروژه است

در مقابل این اظهارنظر، عضو دیگر شورا بر همکاری شورا برای رسیدن شهرداری به خواست و پیشنهادش در خصوص فروش قدرالسهم صحه گذاشت و گفت: فروش قدرااسهم شهرداری در مجتمع فوق مدتها است که مطرح شده اما متاسفانه طی سه سال گذشته مشمول گذشت زمان شده است.

اسماعیل حاجی پور تصریح کرد: با توجه به پروژه پیاده راه سازی در بافت مرکزی شهر مطمئنا بازگشایی مسیر بلوار آیت الله احسانبخش تا خیابان معلم از ضروریات کنونی شهر محسوب می شود اما نیاز است که شهرداری با روشن کردن تمامی جزئیات و موارد ابهام آمیز قرارداد با شرکت سازنده، شورا را در جریان امور قرار دهد.

وی خواهان تشکیل جلسات مشترک بین شهرداری، شورا و سایر دستگاه های ذی ربط به پروژه فوق شد تا با سرعت عمل هر چه بیشتر تکلیف فروش قدرالسهم شهرداری در پروژه فوق مشخص شود.

علاوه بر وی، عضو دیگر شورا نیز به بدون پاسخ ماندن برخی سوالات شورا از شهرداری در خصوص قرارداد فوق اشاره کرد و گفت: در جلسات مکرر پیشین قرار شد که شهرداری به طور شفاف تکلیف قدرالسهم خود در پروژه را با کارشناسی روز تعیین کند اما هنوز برای این سوالات واضح شورا پاسخ مشخصی به شورا ارائه نکرده است.

رضا موسوی روزان ادامه داد: به نظر می رسد شهرداری نمی تواند به تنهایی از عهده تعیین تکلیف این پروژه برآید لذا شورا آمادگی دارد برای رفع اختلافات موجود، در این خصوص همکاری لازم را از خود نشان دهد و با حضور در جلسات مشترک به وضعیت این پروژه و فروش آن رسیدگی کند.

با ارائه این توضیحات، مقرر شد در جلسات آتی کمیسیون توسعه و عمران، شهرداری با ارئه مستندات گزارش کاملی از قرارداد با شرکت سازنده و همچنین خواسته خود برای فروش قدرالسهم به شورا ارائه کند.