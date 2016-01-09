به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته اطلاع رسانی انجمن، به دنبال تنزل جایگاه روابط عمومی‌ها در استانداری‌ها، انجمن متخصصان روابط عمومی با انتشار بیانیه ‌ای خواستار ارتقاء جایگاه و اقتدار سازمانی روابط عمومی در دستگاهای اجرایی کشور شد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: متاسفانه علیرغم انتقادات و پیشنهادها بسیاری از سوی انجمن‌ها، صاحب‌نظران و کارشناسان ارتباطات و روابط عمومی‌ در خصوص لزوم بازنگری در تنزل جایگاه روابط عمومی استانداری‌ها، متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی برای اصلاح این تصمیم نادرست گرفته نشده است.

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به اهمیت جایگاه و ماهیت کاری روابط عمومی‌ در سازمان‌ها آمده است: روابط عمومی‌ها اگر در جایگاه مناسب خود قرار نداشته باشند، نمی‌توا‌نند بسیاری از ماموریت‌های سازمانی و رسالت‌های خطیر خود را در عرصه اطلاع‌ رسانی واطلاع یابی محقق سازند.

همچنین در این بیانیه، انجمن متخصصان روابط عمومی از متولیان این حرفه در کشور خواسته است با تشکیل کمیته‌های تخصصی به بررسی ابعاد این تصمیم‌گیری نادرست و غیرتخصصی اقدام کرده و هرچه سریع‌تر نسبت به بازنگری و ارتقاء مجدد روابط عمومی‌ استانداری‌ها به جایگاه‌شان اقدام کنند.