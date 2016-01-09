سیستم مراقبت از لباس با تکنولوژی اتصال به اینترنت

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت الجی الکترونیکس (LG) از سیستمی رونمایی کرد که برای محافظت از لباسها با استفاده از بخار و مجهز به فناوری وای فای کاربرد دارد و به کاربران این امکان را می دهد که در همه شرایط با این وسیله کار کنند.
این سیستم با نام «استایلر ۲۰۱۶ » در خانه یا محل کار لباسها را تر و تازه، بوزدایی و بهداشتی میکند و میتواند ۵ دست لباس و یک شلوار را که قابلیت ضد چروک دارد در قسمت اصلی خود جای دهد.
Styler شرکت الجی میتواند بدون اینکه لباسها را خیس کند یا از شویندههای مضر استفاده کند، آنها را تازه کند. این دستگاه بینظیر میتواند راهحلی ایدهآل برای لباسهایی باشد که به محافظت ویژه نیازمندند. لباسهایی نظیر کتشلوار، ژاکت و البسهای پشمی، کرکی و چرمی.
تنها با فشار یک دکمه بر روی صفحه کنترل Styler، فناوری TrueSteam بیش از ۹۹.۹ درصد باکتریها و میکروبها را از لباسها، کلاهها، شالها و روسریها میزداید. موسسات تست و ارزیابی نظیر بنیاد حساسیت بریتانیا (BAF) و Intertek قابلیتهای استریلکنندگی بخار Styler را تایید کردهاند.
Styler مدل ۲۰۱۶ مزایای بیشتری برای لباسهای ظریف مانند پیراهنها، کتها و لباسهای بچه دارد. تا ۵ دست لباس را میتوان در قسمت Moving Hanger دستگاه قرار داد که این قسمت با استفاده از بخار با نرخ ۲۲۰ دور بر دقیقه بوها و چین و چروک را از لباسها میزداید. افزون بر این، قابلیت ضد چروک شلوار، که به راحتی با در شیشهای این سیستم طراحی شده است بزرگترین و بلندترین شلوارها تا سایز ۴۸ را جایدهی میکند. این ویژگی مفید چین و چروک شلوارها را از بین میبرد و خط اتوی بی نقصی را باقی میگذارد.
این سیستم با استفاده از فناوری وای فای مصرفکنندگان را قادر میسازد تا از هر جایی با این وسیله کار کنند. این قابلیت این اجازه را میدهد تا برنامهها با استفاده از گوشی همراه هوشمند از اینترنت دانلود شوند. به علاوه، Styler میتواند هشدارهایی را برای گوشی همراه کاربران بفرستد و به آنها بگوید چه مقدار انرژی مصرف شده است.
کاربرد این فناوری بیشتر مربوط به هتلها و مراکز تجاری بزرگ است و هم اکنون در نمایشگاه CES لاس وگاس در معرض بازدید عموم قرار گرفته است. این فناوری قرار است در نیمه دوم سال جدید میلادی در کره و آمریکا عرضه شود.
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