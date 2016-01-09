وزیر اقتصاد اسلوونی به دعوت وزیر صنعت به ایران سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، ازدراوکو پوچیوالشِک وزیر توسعه اقتصادی و فناوری جمهوری اسلوونی بنا به دعوت نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در رأس یک هیأت تجاری- اقتصادی ۶۰ نفره متشکل از مقامات اقتصادی و بانکی و نمایندگان بخش خصوصی شامل مدیران موسسات و شرکت های عمده تجاری- صنعتی این کشور، با بدرقه مرتضی درزی رامندی سفیر کشورمان در اسلوونی، عازم جمهوری اسلامی ایران شد.

بنا به اعلام سفارت کشورمان در لوبلیانا، وزیر توسعه اقتصادی و فناوری اسلوونی قرار است در خلال اقامت دو روزه در تهران، طی روزهای ۲۰ و ۲۱ دی ۱۳۹۴، با تنی چند از وزرا و مقامات کشورمان دیدار و ضمن مرور آخرین وضعیت مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور، پیرامون راه‌های گسترش همکاری ها، گفتگو و تبادل نظر نماید.

ملاقات و رایزنی پیرامون تقویت همکاری های جمهوری اسلامی ایران و اسلوونی در حوزه گردشگری، از دیگر برنامه های وزیر توسعه اقتصادی و فناوری اسلوونی در سفر به کشورمان اعلام شده است.

سرمایه گذاری مشترک، تبادل دانش فنی و همچنین اجرای طرح های مشترک و مورد علاقه دو کشور به همراه توسعه همکاری ها در حوزه های انرژی، ارتباطات، خودرو، کشاورزی، محیط زیست، امور زیرساختی، ترانزیت و کشتیرانی، علوم و صنایع، همکاری های بانکی و گردشگری، از زمینه‌های مورد بحث در دیدارهای هیأت اسلوونیایی با مقامات کشورمان خواهند بود.

امضای یادداشت تفاهم همکاریهای اقتصادی، برگزاری همایش مشترک تجار و مدیران موسسات تجاری و صنعتی ایران و اسلوونی و افتتاح دفتر نمایندگی چهار شرکت بزرگ اسلوونیایی در تهران نیز از دیگر برنامه های هیات اسلوونیایی در ایران خواهد بود.

گفتنی است وزیر توسعه اقتصادی و فناوری اسلوونی در هنگام عزیمت به جمهوری اسلامی ایران با ابراز خرسندی از این سفر اظهار داشت: اطمینان داریم سفر مزبور نخستین گام در گسترش بیشتر مناسبات اقتصادی و تجاری بین ایران و اسلوونی و دستیابی مجدد به حجم مبادلات بالای بین دو کشور به میزان چند سال قبل محسوب می‌شود.