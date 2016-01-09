دایی با بازیکنانش برادر و دوست است/از فوتبال خداحافظی نکرده بودم!

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام صادقیان که روز جمعه و بعد از جدایی از تیم نفت تهران به تیم صبای قم پیوسته بود، درباره این تصمیم خود و حضور در تیم صبا صحبت‌هایی را انجام داد:

* پیام صادقیان در نفت روزهای خوبی داشت. چه شد که یکباره عزم جدایی کردی؟

- دقیقا با نظرتان موافقم. پس از یک فصل سخت، روزهای آرامی را در نفت تهران سپری کردم. حضور علیرضا منصوریان کمک زیادی به من کرد تا بتوانم شرایط مناسبی پیدا کنم. من در نفت مشکلی نداشتم اما بخاطر شرایط مالی باشگاه به جایی رسیده بودیم که نه من می توانستم به این تیم کمک کنم و نه این تیم می توانست مشکلات مالی مرا حل کند. به همین خاطر با علی آقای منصوریان صحبت کردم و از نفت جدا شدم. همین جا از کلیه عوامل باشگاه نفت تشکر می کنم و تشکر ویژه ای هم از علی منصوریان دارم که بیشترین حمایت را از من داشت.

* داستان خداحافظی ات از فوتبال چه بود؟

- نمی‌دانم چرا آن پُست من (در اینستاگرام) اینگونه تعبیر شد که قصد خداحافظی از فوتبال را دارم! کامنت‌های زیادی داشتم که می‌پرسیدند تکلیف من چه می‌شود و من بین چند پیشنهاد مانده بودم و باید باشگاه نفت تکلیف مرا مشخص می‌کرد. در چنین شرایطی گفتم فعلا از اینستاگرام بروم. آن پست من معنایش این بود ولی تصورها بر این بود که از فوتبال خداحافظی کرده ام.

* چه شد که بین پیشنهاداتت صبا را انتخاب کردی؟

- دلیلش خیلی واضح است. من قبلا شاگرد علی دایی بودم. خصوصیات یکدیگر را خوب می‌شناسیم و وقتی پیشنهاد این باشگاه رسید جای تعلل نبود. من که مدتها با علی دایی به عنوان یک مربی بزرگ و شناخته شده کار کرده بودم برایم راحت نبود که با مربی دیگری کار کنم.

* کدام خصوصیت علی دایی تو را به این انتخاب بیشتر ترغیب کرد؟

- علی دایی بلد است چگونه با شاگردانش دوست باشد. رفاقتی که در تیمهایش ایجاد می کند خیلی کمک می‌کند تا تیم شرایط ایده آل داشته باشد. او در عین جدی بودن در کار برای شاگردانش یک برادر و دوست است.

* حالا در صبا چه هدفی داری؟

- صبا نیم فصل بسیار خوبی را سپری کرد. تصور اینکه این تیم چنین نتایجی بگیرد برای خیلی‌ها ممکن نبود. من هم آمده ام تا کمک کنم و آن نیم فصل به شکل بهتر و مطلوبتری تکمیل شود. صبا با حضور بازیکنان و کادر فنی خوبی که دارد می تواند آسیایی شود و گوشه چشمی هم به جام داشته باشد.

* در نیم فصل اول اغلب بازیکنان باتجربه صبا توانستند به روزهای خوبشان برسند. پیام صادقیان هم در این چرخه شرایطی اینگونه خواهد داشت؟

- من اگر چه سالهاست در لیگ برتر هستم اما از لحاظ سنی هنوز جوانم. قطعا حضور در صبا کمک می کند تا بتوانم روزهای خوبم را تکرار کنم.

* و حرف پایانی؟

- باردیگر از مدیران و کادر فنی باشگاه نفت تشکر می‌کنم و امیدوارم بتوانم برای صبا مهره موثری باشم.