یک درصد از اعتبارات ادارات اردبیل به توسعه ورزش اختصاص یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی آذرنژاد بعدازظهر شنبه در شورای برنامهریزی و توسعه استان اردبیل گفت: این طرح بهصورت سراسری در تمامی استانها اجرا میشود و وزارت ورزش و جوانان چارچوب آن را مشخص کرده است.
وی با اذعان به اینکه در قانون بهصراحت اختصاص یک درصد از اعتبار عنوان شده است، افزود: در برخی مواقع بین اعتبار و تخصیص بهمنظور اختصاص این مبلغ اختلافنظر وجود دارد که وظیفه شوراهای برنامهریزی تعیین آن است.
معاون امور عمرانی استاندار با تأکید به اهمیت و ضرورت توسعه ورزش خواستار مشارکت ادارات در اجرای این طرح شد.
مدیرکل امور دارایی استان نیز در بررسی این طرح بابیان اینکه اعتبار اختصاصی استان ۴۵۰ میلیارد ریال است، افزود: این در حالی است که خود اعتبار هزار میلیارد ریال است و این دو رقم متفاوتی دارند.
هاشم مظفری افزود: اینکه یک درصد از اعتبار و نه تخصیص لحاظ شود در پرداخت مشکل ایجاد خواهد کرد و بسیاری از دستگاهها عنوان کردهاند که پول کافی ندارند.
وی متذکر شد: در قانون ۵۳ الحاق بخشی از مقررات مالی دولت عنوان بودجه دستگاه بهصورت کلی اعلامشده و مشخص نیست این بودجه از کدام بخش خواهد بود.
درعینحال مدیرکل ورزش و جوانان استان نیز تأکید کرد: دستگاهها مجازند یک درصد از بودجه سنواتی خود را بهمنظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزش بهکارگیرند.
ایوب بهتاج افزود: با توجه به محدودیت اعتبارات بیشترین انتظار از دستگاههای بزرگ که اعتبار ملی دریافت میکنند است و در همین راستا جهاد کشاورزی، آب منطقهای و راه و شهرسازی در اولویت هستند.
بهتاج با تأکید به اینکه اختصاص این اعتبار کاملاً اختیاری است افزود: ۴۰ درصد از اینیک درصد به اختیار خود دستگاه اجرایی برای ورزش کارکنان صرف میشود.
وی افزود: ۳۰ درصد از آن برای توسعه فضاهای ورزشی مدارس هزینه میشود و ۳۰ درصد در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار میگیرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان متذکر شد: انتظار از پرداخت این مبلغ در دستگاههای بزرگ بهمراتب بیشتر است تا زمینه توسعه ورزش در جامعه با مشارکت سایر دستگاهها فراهم شود.
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