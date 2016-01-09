یک لرستانی در صدر جدول اهدا جوایز جشنواره فیلم عمار ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان گودرزی کارگردان برجسته و توانمند لرستانی در اختتامیه ششمین جشنواره مردمی فیلم عمار با گرفتن یک فانوس طلایی و دو دیپلم افتخار در بخش تاریخ سیاسی و ایران، آمریکا در صدر جدول اهدا جوایز جشنواره ایستاد.

هئیت داوران در بخش سیاسی لوح افتخار را به ایمان گودرزی برای کارگردانی اثر «فرزند سیا» اهدا کرد و در بخش ویژه جشنواره دومین لوح افتخار این بخش به اثر ۴۴۴ روز به کارگردانی این هنرمند لرستانی رسید.

همچنین در افتتاحیه جشنواره نیز ایمان گودرزی در بخش تیزر فانوس طلایی جشنواره فیلم عمار را دریافت کرد.

ایمان گودرزی متولد سال ۱۳۶۳ در لرستان است و از سال ۸۲ به صورت غیر حرفه‌ای کار مستندسازی را آغاز کرد، گودرزی دیپلم خود را در رشته‌ کامپیوتر دریافت و سپس برای کاردانی رشته‌ مدیریت فرهنگی را انتخاب کرد.

بعد از رشته مدیریت فرهنگی برای ادامه تحصیل رشته‌ آی‌تی را برگزید و هم‌اکنون در رشته‌ فیلم‌سازی مشغول به تحصیل است، وی فیلم های متعددی از جمله مستند ۵۰ قسمتی «پایانی بر پایان»، مستندی با موضوع دفاع جانانه‌ مردم شهر ۱۰۰۰ سنگر آمل، مستند دیدار با تاریکی در در پرونده خود دارد.