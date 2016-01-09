قول صعود تیم فجر سپاسی به لیگ برتر را نمی دهم

علی اصغر کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه هیچ اتفاقی جدیدی در تیم فجر سپاسی شیراز روی نداده است، تاکید کرد: بازیکنان جوان فجر در طول نیم فصل اول لیگ دسته یک با تمام توان تلاش کردند که جایگاه برتر را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: این موفقیت در حالی برای این تیم کسب شد که کمترین پرداختی به بازیکنان و کادر فنی انجام شده بود اما همه اعضای تیم تنها به فکر موفقیت بودند.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز یادآور شد: نگاه بازیکنان و کادر فنی تیم فجر سپاسی برای موفقیت این تیم بود اما هیچکس به فکر ادامه راه نیست حتی با این وضعیتی که پیش آمده تعطیلات نیم فصل را از دست دادیم.

کلانتری افزود: تیم فجر احتیاج به اضافه شدن بازیکن در سه پست تخصصی داشت اما با این وضعیت بی پولی توان جذب بازیکن را نداریم.

وی تاکید کرد: در چنین وضعیت به هیچ عنوان نمی توانیم قول قهرمانی و صعود به لیگ برتر را بدهیم زیرا دیگر تیم های حاضر در لیگ دسته یک با تمام توان در حال برنامه ریزی و هزینه کرد هستند.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز یادآور شد: در نیم فصل جدید نیز با تمام توان برای موفقیت تیم فوتبال فجر شهید سپاسی تلاش خواهیم کرد اما باید بدانیم که دیگر تیم های مدعی هزینه های کلانی برای موفقیت انجام داده اند.