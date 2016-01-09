۲۲ بهمن نقطه اوج عید ملی و مذهبی فجر ایرانیان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر بیان داشت: در این روز بزرگ و عظیم تاریخی، ملت ایران اسلامی با برگزاری جشن‌های پیروزی انقلاب، بهار انقلاب را جاودانه می‌کنند.

وی با اشاره به این‌که انقلاب اسلامی در زمانه‌ای به پیروزی رسید که عصر امام خمینی (ره) نامیده شد، بیان کرد: ارائه نظریه‌ای نو در اداره جامعه فراتر از همه مکاتب و اندیشه‌های بشری، مهم‌ترین ویژگی انقلاب بود.

یونسی با اشاره به این‌که اندیشمندان و نظریه‌پردازان، انقلاب اسلامی را الهی‌ترین و مردمی‌ترین انقلاب جهان توصیف کردند، خاطرنشان ساخت: با نظریه الهی حضرت امام، گرد غربت از چهره اسلام زدوده شد و چهره منور اسلام برای جهانیان جلوه گری مجدد آغاز نمود.

وی افزود: قیام خالصانه، صداقت و خلوص سیاسی، احیا فکر دینی، عدم شائبه‌های قدرت طلبانه در اندیشه و رفتار حضرت امام و پویایی و شادابی تفکرات معظم له، حق و حقیقت‌گویی، صبغه دینی انقلاب و دورنگری و عقلانیت حاکم بر آن، موجب دلدادگی جوانان به امام خمینی و تسخیر قلوب ملت انقلابی شد.

یونسی، با اشاره به این‌که جمود و تحجر در تفکر امام خمینی جایگاهی نداشت و انقلاب اسلامی، چون نگینی در عالم می‌درخشد، افزود: مردم ایران اسلامی، شکوهمندترین حضور در پای صندوق‌های رأی را به نمایش خواهند گذاشت.

معاون استاندار، بر ارتقا جنبه‌های فرهنگی ویژه‌برنامه‌های گرامی داشت دهه فجر انقلاب اسلامی تأکید کرد و تصریح کرد: ماهیت انقلاب اسلامی در نزد نسل جدید مظلوم است و باید با آسیب‌شناسی برنامه‌های فرهنگی و هم‌افزایی و تعامل و به‌کارگیری روش‌های بدیع و مؤثر، جوانان و نسل‌های تازه را با اصل، عمق و دستاوردهای بزرگ انقلاب و آرمان‌های امام راحل آشنا نمود.

یونسی بر ارائه طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه برای معرفی هنرمندانه انقلاب اسلامی از سوی سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی تأکید کرد و گفت: لازم است نمادهای تجسمی برای معرفی و ماندگاری حوادث و رویدادهای تاریخ انقلاب اسلامی در شهرهای مختلف استان ایجاد شود.

وی بر استفاده از ظرفیت شبکه‌های مجازی برای فراگیر کردن جشن انقلاب و ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد در جهت مردمی‌تر کردن برنامه‌های این دهه تأکید کرد و یادآور شد: برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در خصوص شناخت انقلاب اسلامی و ابعاد آن در دانشگاه‌ها می‌تواند برای آشنایی بیش‌ازپیش نسل دانشگاهی و جوان جامعه مؤثر باشد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران، در بخش دیگری از سخنان خود بابیان این‌که عربستان به دنبال پرچم‌داری دنیای اسلام بود، اظهار داشت: با طلوع انقلاب اسلامی، اندیشه‌های مبتنی بر نظریه فرقه‌گرایانه و تفرقه‌افکنانه آل سعود افول کرد و خورشید معرفت انقلاب دل همه احرار و مسلمانان آزاده را روشن کرد.

وی با اشاره به این‌که حمله به سفارت عربستان کاری ناپسند و خلاف معرفت دینی و چارچوب دیپلماسی بین‌المللی نظام جمهوری اسلامی است، ابراز کرد: عربستان، امروز با این نیرنگ‌ها در غرقاب و گرداب خودساخته غرق خواهد شد و اختلاف‌افکنی بین مسلمانان و هجوم به آنان و حمایت از تروریسم در منطقه، بلای جان آل سعود خواهد شد.