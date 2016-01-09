موافقت دمشق با مشارکت در مذاکرات صلح سوریه در ژنو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «ولید المعلم» وزیر خارجه سوریه امروز شنبه با «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، المعلم در جریان این دیدار، موافقت دولت دمشق با مشارکت در نشست صلح سوریه در ژنو را به فرستاده ویژه سازمان ملل ابلاغ کرد.

وزیر خارجه سوریه در جریان این دیدار همچنین با تأکید بر ادامه همکاری های دولت سوریه با فرستاده ویژه سازمان ملل، اعلام کرد: دمشق همچنان بر ادامه مبارزه با تروریسم تأکید دارد.

المعلم همچنین با تأکید بر لزوم تهیه یک لیست از گروه های تروریستی در سوریه و همچنین لیستی از مخالفانی که قرار است در نشست ژنو شرکت کنند، گفت: دمشق از آمادگی کامل برای مشارکت در نشست ژنو برخوردار است.

وی همچنین با اشاره به ادامه حمایت های مالی ـ تسلیحاتی دولت های خارجی از تکفیریها در سوریه، تصریح کرد: لازمه تحقق حل سیاسی بحران سوریه، توقف حمایت های مالی ـ تسلیحاتی از تروریست ها است.