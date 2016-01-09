جشنهای دهه فجر با مشارکت جوانان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سلیمانی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان که در خانه فرهنگ شهر آبگرم برگزار شد ضمن تسلیت به مناسبت شهادت آیت الله نمر، عالم برجسته شیعه بدست رژیم سفاک سعودی اظهارداشت: رژیم سعودی از گذشته های دور در زیر پرچم آمریکا وهم پیمانانش خونهای بسیاری را به ناحق ریخته تا جیره خواری خودرا به اربابش نشان دهد.

وی افزود: هنوز حادثه منا و جان باختن مسلمانان تعدادی از کشورها بویژه مردم کشورمان در اذهان باقی بود که کشتار مردم بی دفاع شیعه واعدام مبارز نستوه وخستگی ناپذیر آیت الله شیخ نمر، امت مسلمان را داغدار کرد و بر پلیدی رژیم سعودی بیش از پیش صحه گذاشت.

سلیمانی بیان کرد: متأسفانه سکوت مجامع بین المللی و اتخاذ نشدن مواضع محکم در برابر این جنایتها توسط کشورهایی که خود را به اصطلاح طرفدار حقوق بشر می دانند نقطه تاریکی در جریانات سیاسی بود اما در این قضیه کشورهای زیادی هم بودند که با محکوم کردن این حادثه ننگین با اعتراض و راهپیمایی مردمی گسترده انزجار خود را از این حرکت وحشیانه آل سعود نشان دادند و به فرمایش رهبری امیدواریم بزودی خون این شهیدان دامن آل سعود را بگیرد.

فرماندار شهرستان آوج در ادامه به بزرگداشت ایام الله دهه فجر اشاره کرد و افزود: پیروزی انقلاب اسلامی ایران با از جان گذشتگی و ایثارمردمی به ثمر رسیده که بعد از گذشت ۳۷ سال هنوز هم وفاداری خود به آرمانها و ارزشهای والای انقلاب را با حضور گسترده و باشکوه در صحنه های حساس ملی و میهنی حفظ کرده وبه معرض نمایش گذاشته است.

سلیمانی یادآورشد: برگزاری برنامه های دهه مبارک فجر باید توسط خود مردم بویژه جوانان اداره شود و امروز جوانان خلاق و کارآزموده ای به همت پدران و مادران انقلابی نسل گذشته تربیت شده اند که با فکر، ایده نو می توانند در ایجاد نشاط موثر باشند.

وی اضافه کرد: جوانان زیادی علاقمندی خود را به نظام با حضور در عرصه های اجتماعی نشان داده اند و لازم است بیشتر از گذشته زمینه حضور آنها را فراهم کنیم تا شور و شعف و انگیزه بیشتری را به جامعه منتقل کنیم زیرا هر گاه به جوانان اعتماد کردیم نتیجه خوبی بدست آمده است.

سلیمانی استفاده جناحی و حزبی ازمراسم دهه مبارک فجر را از آسیبهای مراسم عنوان کرد و گفت: دهه فجرامسال به دلیل نزدیکی به انتخابات شرایط خاصی دارد لذا باید دقت کنیم جریان های سیاسی و داوطلبان با استفاده از تریبونهای مختلف برنامه ها درصدد تأیید خود و یا رد و تخریب دیگران نباشند و بهر ه برداری جناحی نکنند.

فرماندار اوج اظهارداشت: مدیران دستگاههای اجرایی باید در اسرع وقت برنامه های پیشنهادی دهه فجر خود را به ستاد بزرگداشت دهه فجر شهرستان ارائه کنند و کمیته ها نیز با برنامه ریزی مناسب نسبت به اجرای برنامه ها اقدام کنند.

سلیمانی همچنین به سفر ریاست محترم جمهور وهئیت دولت به استان قزوین اشاره کرد و اظهارداشت: همه دستگاههای اجرایی شهرستان باید آماده باشند و با اعلاماستاندار، یکی از وزرای دولت تدبیر و امید هم در این ایام برای دیدار با مردم و رسیدگی به مشکلات در این شهرستان حضور پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به برخی مشکلات اقتصادی کشور افزود: برای برون رفت از این مشکلات باید بخش خصوصی را وارد این عرصه کرد و حمایت از ظرفیت بخش خصوصی یکی از راه کارهای اساسی حل این معضل در کشور است و به لطف خداوند با به نتیجه رسیدن برجام که از افتخارات دولت تدبیر و امید است بسیاری ازمشکلات کشور به حداقل خواهد رسید.

فرماندار یادآورشد: از مدیران انتظار داریم با رعایت نظم و مقرارت اداری و حضور به موقع در محل کار، احترام و تکریم مردم را سرلوحه کار و خدمت خود قراردهیم تا موجب رضایت مندی مردم شویم.

سلیمانی گفت: متاسفانه پس از بارش کوچکترین برف و وزش باد، دستگاههای گیرنده دیجیتال شهرستان آوج تا چندین روز قطع می شود و مکاتبات متعددی با صداوسیمای استان صورت گرفته اما مشکل حل نشده که از مسئولان صدا روسیمای استان انتظار داریم نسبت به رفع این مشکل اقدام کند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان آوج با اشاره به انتخابات هفتم اسفند ماه ضمن تقدیر از هیئت های نظارت و اجرایی کشور افزود: انتخابات به مرحله حساسی رسیده و مدیران باید دقت کنند در جلسات و میتینگ های سیاسی به نفع یا علیه کسی موضع گیری نکنند و همچنین امکانات دولتی را در اختیار هیچ داوطلبی قرار ندهند.

وی اضافه کرد: هر گونه جلسه و یا دعوت از سخنران برای مراسم و مناسبتها در ایام دهه فجر باید با هماهنگی فرمانداری شهرستان انجام گیرد.

سلیمانی در خصوص مشکلات آنتن دهی تلفن همراه در شهرستان آوج یادآورشد: در جلسه با مدیرکل ارتباطات استان پیگیر موضوع هستیم و امیدواریم تا زمان شروع انتخابات این مشکل نیز رفع شود.