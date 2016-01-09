ساماندهی نیروی انسانی مشکل مهم آموزش و پرورش مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار نظری بعدازظهر شنبه در جلسه شورای آموزشوپرورش بهشهر افزود: استقرار کامل نظام ۳-۳-۶ وضعیت آموزشوپرورش را دچار دگرگونی کرد که باید چالشها و مشکلات پیش رو با برنامهریزی و آیندهنگری حلوفصل شود.
وی گفت: با توجه به اینکه پایه ششم را به مقطع ابتدایی اضافه کردهایم که هدایت تحصیلی از نهم به دهم رسید و باید هدایت تحصیلی را موردتوجه بیشتری قرار دهیم و برای ایجاد و فراهم کردن شرایط کار و تلاش برای آینده دانش آموزان تلاش کنیم.
معاون دوره متوسطه آموزشوپرورش مازندران بابیان اینکه علاوه بر علمآموزی در جامعه، نیازمند پنجههای ماهر هستیم، یادآور شد: ۴۳.۵ درصد دانش آموزان استان مازندران در رشتههای مختلف فنی و حرفهای و کار و دانش مشغول تحصیلاند و مابقی در رشتههای مختلف نظری تحصیل میکنند.
نظری بابیان اینکه تب رشته تجربی در مازندران بسیار بالاست، اظهار داشت: از مجموع ۵۶.۵ درصد دانش آموزان محصل در رشتههای مختلف انسانی، تجربی و ریاضی ۴۲.۵ درصد به رشتههای تجربی اختصاص دارد درحالیکه صندلیهای کمتری در دانشگاه به تجربی اختصاص دارد و لذا باید با هدایت تحصیلی مناسب، دانش آموزان را به سمت رشتههای فنی و مهارتآموزی برای ایجاد بازار کار مناسب هدایت کنیم.
وی بابیان اینکه باید به بحث المپیادها توجه شود، یادآور شد: ثبتنام المپیاد کشوری در مازندران از امروز آغاز شد و تا پایان این ماه ادامه دارد که امیدواریم با توجه به برگزاری مسابقات خوارزمی، المپیادها و جشنوارهها بتوانیم مسابقات مختلف علمی و عملی داشته و توانمندی در بین دانش آموزان ایجاد کنیم.
نماینده عالی استاندار در شورای آموزشوپرورش مازندران نیز در این جلسه با تأکید بر هدایت تحصیلی دانش آموزان گفت: هدایت تحصیلی بحث فرهنگی مهم جامعه است که باید در خانوادهها و مدارس بهصورت جدی به آن پرداخته شود تا شاهد دانشآموزانی خلاق و بامهارت در جامعه باشیم.
محمد نیکخو افزود: خوراک شورای آموزشوپرورش باید در شورای دانش آموزان و معلمان تهیه شود و باید با برگزاری مناسب شوراهای فوق بتوانیم دغدغهها را شناسایی و برای رفع آن اقدام کنیم.
وی گفت: رفع مشکلات مختلف آموزشوپرورش از دغدغههای مهم استاندار مازندران است و به همین جهت نیز برای اولین بار در استان مازندران شاهد فعالیت و حضور نماینده عالی استاندار در شورای آموزشوپرورش هستیم که امیدواریم با تلاش همه دست اندرکاران در این راستا شاهد کاهش و رفع مشکلات در این حوزه باشیم.
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