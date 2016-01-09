برگزيدگان مسابقه فيلم نور ابن هيثم معرفی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل تمدید زمان ثبت نام در مسابقه فیلمسازی نور ابن هیثم، برگزیدگان و فیلم های منتخب این رقابت دانش آموزی، سوم اردیبهشت ماه سال آینده معرفی می شوند.

همچنین آیین اختتامیه این مسابقه كه از مهر ماه امسال با انتشار فراخوانی كار خود را آغاز كرد، به اردیبهشت ماه سال ۹۵ موكول شد. هدف این مسابقه آشنایی دانش آموزان با علوم بینایی، نور و كاربردهای آن است.

این مسابقه همچنین به دلیل استقبال گسترده دانش آموزان تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری همزمان با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران از دانش آموزان علاقه مند به فیلمسازی ثبت نام و آثار آنها را دریافت می كند.

جوایز مسابقه فیلم نور ابن هیثم نیز از ۱۰۰ سكه بهار آزادی به ۲۰۰ سكه بهار آزادی و تعداد برگزیدگان نیز از ۱۰۰ اثر به ۲۰۰ اثر افزایش یافته است.

۱۰مدرسه و پژوهشسرای برتر نیز بر اساس آرای داوران مسابقه كمک هزینه ۱۰ میلیون تومانی تجهیز آزمایشگاه‌های خود را دریافت می كنند. تاکنون بیش از ده هزار دانش آموز در قالب گروههای دو یا ۳ نفره برای شرکت در این مسابقه ثبت نام کرده اند.

گفتنی است در پایان برگزاری مسابقه فیلم نور ابن هیثم نیز ۲۰۱۵ اثر منتخب دانش آموزی در سایتی برای عموم قابل دسترس خواهد بود و به جهانیان عرضه خواهد شد.