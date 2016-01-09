به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر شنبه در همایش گزینش گران استان لرستان که در سالن آمفی تئاتر استانداری لرستان به موفقیت دولت در بحث سیاست خارجی اشاره کرد و اظهار داشت: دولت تدبیر و امید با خروج پرونده هسته ای ایران از شورای امنیت موفق شد نگرانی های موجود در بحث سیاست خارجی را برطرف کند.

وی به رشد اعتبارات عمرانی در دولت تدبیر و امید اشاره کرد و بیان داشت: میزان اعتبارات عمرانی در سال ۹۱ حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بود که دولت توانست آن را در سال ۹۳ به ۳۳ هزار میلیارد تومان برساند.

وجود هزار و ۸۴۰ پروژه عمرانی راکد در لرستان

استاندار لرستان به وجود هزار و ۸۴۰ پروژه عمرانی نیمه کاره در لرستان اشاره کرد و افزود: طول عمر بسیاری از این پروژه ها بالای ۱۱ سال بوده و اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آن ها بالغ بر سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است.

بازوند افزود: علاوه بر پروژه های عمرانی نیمه کاره در لرستان ۶۱۸ پروژه اقتصادی نیمه کار نیز در این استان وجود دارد که برای تکمیل آن ها هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان رهبری در سال جاری را از کارهای مهم دولت در عرصه داخلی دانست و گفت: رشد ۱۲۰ درصدی تعداد کاندیداها نشان دهنده این است که در جامعه اعتماد و روحیه امید و نشاط افزایش یافته است.

افزایش تعداد کاندیداهای انتخابات ناشی از اعتماد آن ها به دولت است

استاندار لرستان اضافه کرد: این امید و اعتماد به وجود آمده را باید یک فرصت دانست و نباید نگران افزایش تعداد کاندیداها بود زیرا افزایش کاندیداها ناشی از اعتماد آن ها به دولت است.

بازوند با تاکید بر اینکه بازرسین، ناظرین و مجریان انتخابات باید همواره قانون را ملاک عمل خود قرار دهند تصریح کرد: هماهنگی خوبی بین اعضاء برگزار کننده انتخابات در لرستان به وجود آمده است و مردم مطمئن باشند از امانتی که به هیئت های برگزارکننده انتخابات می سپارند دفاع خواهد شد و امانتداری اعضاء در چارچوب قانون است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود منابع انسانی را موتور محرکه توسعه در یک منطقه خواند و اظهار داشت: نقش هسته های گزینش در جذب نیروی انسانی توانمند بسیار مهم است لذا اولین گام برای ورود افراد به دستگاه های حاکمیتی عبور از معبر گزینش است.

انظباط کاری مولفه ای مهم در گزینش افراد

استاندار لرستان به معیارهای مورد نیاز برای امر گزینش اشاره کرد و گفت: داشتن ایمان قوی، اخلاص، صداقت و امانتداری، لیاقت و شایستگی، اصالت خانوادگی و ... مواردی است که در گزینش افراد باید ملاک عمل قرار گیرد و با داشتن این معیارها در دستگاه های اجرایی می توان نظام اداری را به نظام اسلامی نزدیک کرد.

بازوند با بیان اینکه در کشور ما به موضوع بهره وری چندان اهمیت داده نمی شود عنوان کرد: بهره وری در توسعه کشور نقش اساسی دارد لذا اگر نیروهای موجود در دستگاه های حاکمیتی از معیارهای خوبی برخوردار باشند بهره وری آن ها افزایش خواهد یافت.

وی اولین مولفه برای گزینش افراد را انظباط کاری دانست و افزود: انظباط کاری پارامتر مهمی در ساختار اداری است زیرا اگر کارمندی به نظم اعتقاد داشته باشد نظم و انظباط در جامعه تسریع پیدا خواهد کرد.

خلاء مشارکت بخش خصوصی در امور اقتصادی لرستان

استاندار لرستان ادامه داد: هنگامی که از مهندسی اجتماعی در جامعه صحبت به میان می آید یعنی افراد جامعه باید همگی دارای انظباط باشند در غیر اینصورت آن جامعه نمی تواند امنیت داشته باشد.

وی داشتن روحیه مشارکت و قدرت تصمیم گیری را برای نیروهای دستگاه های حاکمیتی به ویژه مدیران لازم دانست و گفت: ایجاد توسعه در هیچ منطقه ایی تنها توسط دولت امکان پذیر نیست بلکه بخش خصوصی هم باید در امر توسعه مشارکت داشته باشند.

استاندار لرستان با بیان اینکه در لرستان خلاء مشارکت بخش خصوصی و مردم در امور اقتصادی مشاهده می شود افزود: برای رفع مشکل اقتصادی استان لرستان در مدت زمان پنج سال لازم است چهار هزار میلیارد تومان پول وارد استان شود که دولت نمی تواند این کار را انجام دهد لذا این امر مشارکت بخش خصوصی را می طلبد.

گزینشگران نظارت پذیری و پاسخگو بودن را در گزینش افراد مد نظر قرار دهند

بازوند با اشاره به اینکه مدیری که مشارکت پذیر باشد مسئولیت پذیر نیز خواهد بود تصریح کرد: مدیران و کارکنان دولت باید در مقابل جامعه، افراد بیکار، معضلات اجتماعی و ... مسئولیت پذیر باشند.

وی مدیریت در بحران را از شروط لازم برای انتخاب یک مدیر خوب دانست و بیان داشت: در بسیاری از موارد شرایطی به وجود می آید که مدیر لازم است سریعا تصمیم بگیرد لذا این فرد باید مدیریت بر بحران داشته باشد و با سرعت عمل امور را پیش ببرد.

استاندار لرستان نظارت پذیری و پاسخگو بودن را از مولفه های لازم برای انتخاب نیروها توسط گزینش گران خواند و گفت: بسیاری از نیروها هنگامی که بر کار آن ها نظارت می شود ناراحت می شوند و نظارت بر خود را نمی پذیرند در صورتیکه این امری اشتباه است.