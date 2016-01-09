بازگشت بارسلونا به صدر با هت تریک مسی/ گرانادا هم ۴ گل خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا شامگاه روز شنبه در آغاز هفته نوزدهم رقابتهای لالیگای اسپانیا در ورزشگاه نیوکمپ برابر گرانادا، تیم هفدهم جدول رده‌بندی قرار گرفت و در پایان این تیم را با حساب ۴ بر صفر شکست داد تا روند بردهای پرگل خود را در اکثر بازی‌های خانگی تداوم بخشد.

لئو مسی که در فرم مطلوب خود به سر می برد سه بار در دقایق ۸، ۱۴ و ۵۸ دروازه حریف را گشود و هت تریک کرد. نیمار هم در دقیقه ۸۳ گل چهارم بارسا را به ثمر رساند. بارسلونا در این بازی از ابتدا آردا توران و الکس ویدال را در ترکیب داشت که آردا پاس گل اول را برای مسی مهیا کرد. اینیستا، ماسکرانو، دنی آلوس و بوسکتس از ابتدا در ترکیب بارسلونا حضور نداشتند.

آبی اناری‌ها با این برد ۴۲ امتیازی شد و در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفتند. در صورتی که اتلتیکو مادرید فردا شب در زمین سلتاویگو پیروز شود بار دیگر صدرنشین خواهد شد. این در حالی است که بارسلونا یک بازی معوقه هم در کارنامه دارد.