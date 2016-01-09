۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۱۸

مدیرکل امور عشایر استان عنوان کرد:

راه‌های ارتباطی ۳۸۰ خانوار عشایر کهگیلویه و بویراحمد تخریب شد

یاسوج - مدیرکل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در پی بارش‌های اخیر راه‌های ارتباطی ۳۸۰ خانوار عشایری این استان تخریب شد.

مجید علیپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: در پی بارش های اخیر بیش از ۲۰۰ کیلومتر از جاده‌های عشایری این استان تخریب شدند.

وی اظهار داشت: بر اساس گزارش های رسیده بیش از ۲۸ ابنیه فنی شامل پل، آب گذر و ... دچار آسیب شدند.

علیپور بیان داشت: دو دهنه از پل های دسترسی عشایری استان در طی این بارش ها تخریب شدند.

وی یادآور شد: بیشترین میزان این تخریب ها در حوزه های قشلاقی بخصوص در شهرستان های گچساران و کهگیلویه و کمی نیز در شهرستان بهمئی رخ داد.

مدیرکل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: در مناطق عشایری که جاده های آنها بر اثر بارش باران دچار آسیب شده است حدود ۳۸۰ خانوار ساکن هستند.

علیپور بیان کرد: بازگشایی این جاده ها توسط هشت دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین در حال انجام است.

وی میزان جاده های عشایری این استان را سه هزار و ۵۰۰ کیلومتر عنوان و تصریح کرد: از این میزان حدود ۹۰ درصد خاکی است.

