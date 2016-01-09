  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۳۰

امام جمعه بندرلنگه خواستار شد:

توسعه بندری نیاز اصلی شهرستان بندرلنگه است

توسعه بندری نیاز اصلی شهرستان بندرلنگه است

بندرلنگه - امام جمعه شهرستان بندر لنگه گفت: توسعه بندری نیاز اصلی شهرستان بندرلنگه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، آیت الله محمد جواد رکنی در بازدید از اداره بنادر و دریانوردی لنگه که جمعی از بازرگانان این شهرستان وی را همراهی می کردند با حضور در اداره بنادر ودریا نوردی بندر لنگه از بخش های مختلف این بندر نظیر بارانداز، اسکله ها و نماز خانه این بندر بازدید کرد.

وی در حاشیه این بازدید اظهارداشت: نان سفره مردم در این شهرستان ساحلی، مستقیما از دریا تامین می شود و توسعه اداره بنادر و افزایش آمار ورود و خروج کالا و فعالیت بازرگانان این منطقه موجب بهبود وضعیت اقتصادی مردم  و معیشت آنها خواهد شد. شغل دریانوردی یکی از مشاغل بسیار سخت و خطرناک است و قشر زحمتکش دریانورد از جمله اربابان رجوع اداره بندر هستند.

وی تصریح کرد: حضور این افراد برکت و رحمت در پی دارد و فراهم کردن موجبات رضایت ایشان و برخورد مناسب و اخلاقی از سوی کارکنان اداره بندر موجب خوشنودی آنهاخواهد شد.

کد مطلب 3020679

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها