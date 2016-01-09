توسعه بندری نیاز اصلی شهرستان بندرلنگه است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، آیت الله محمد جواد رکنی در بازدید از اداره بنادر و دریانوردی لنگه که جمعی از بازرگانان این شهرستان وی را همراهی می کردند با حضور در اداره بنادر ودریا نوردی بندر لنگه از بخش های مختلف این بندر نظیر بارانداز، اسکله ها و نماز خانه این بندر بازدید کرد.

وی در حاشیه این بازدید اظهارداشت: نان سفره مردم در این شهرستان ساحلی، مستقیما از دریا تامین می شود و توسعه اداره بنادر و افزایش آمار ورود و خروج کالا و فعالیت بازرگانان این منطقه موجب بهبود وضعیت اقتصادی مردم و معیشت آنها خواهد شد. شغل دریانوردی یکی از مشاغل بسیار سخت و خطرناک است و قشر زحمتکش دریانورد از جمله اربابان رجوع اداره بندر هستند.

وی تصریح کرد: حضور این افراد برکت و رحمت در پی دارد و فراهم کردن موجبات رضایت ایشان و برخورد مناسب و اخلاقی از سوی کارکنان اداره بندر موجب خوشنودی آنهاخواهد شد.