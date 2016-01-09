عربستانی ها از رویارویی با ایران می ترسند/ AFC اسیر جوسازی نشود

علی فتح الله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تحریم ایران توسط برخی کشورهای عربی و واکنش فدراسیون فوتبال ایران گفت: به نظر من فدراسیون فوتبال نباید انفعالی عمل کند، این بچه بازی‌ها باید جمع شود، قرار نیست اگر کسی از رویارویی با تیم کشور دیگری می‌ترسد این بازی‌ها را در آورد. مثل این است که ما از رویارویی با ژاپن بترسیم و بگوییم در خاک آنها بازی نمی کنیم.

وی در ادامه افزود: تیم‌های کشورهای عربی از رویارویی با تیم‌های ما همیشه می‌ترسیدند و حالا بهانه‌ای به دست آورده‌اند که با آن این بحث‌ها را به وجود آورند وگرنه آنها کی تا به حال به ایران آمده‌اند و خون از بینی کسی ریخته شده که حالا می‌گویند در ایران امنیت نداریم؟

فتح الله زاده ضمن اشاره به دیدار های استقلال با الهلال و الاتحاد در لیگ قهرمانان آسیا گفت: در دیدار با الهلال با استقلال در عربستان که بودیم حتی کنار زمین هم با سگ‌های بزرگی ایستاده بودند که بازیکنان ما را تحت تاثیر قرار دهند و فضا را امنیتی کنند. در مقابل الاتحاد هم با وجود آنکه ده نفره مان کردند آنها را شکست دادیم و همین نتایج موجب ترس آنها از رویارویی با بازیکنان ما است.

وی در ادامه تاکید کرد: من تصور می‌کنم که اگرلازم باشد فدراسیون و وزارت امور خارجه به سازمان ملل شکایت کنند. البته به نظرم باید از عربستان تشکر کنیم که برخی از کشورهای آویزان به ایران را جدا کرد اما فوتبال داستانش متفاوت است و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم نباید اسیر این حرف ها شود و فوتبال را سیاسی کند.

فتح الله زاده در مورد تیم امید گفت: قبل از ورود به این بحث به آقای کاشانی ضایعه ایجاد شده را تسلیت می‌گویم، تیم امید هم شرایط خوبی دارد و امیدوارم با دعای خیر مردم بتواند پس از چهل سال به المپیک راه پیدا کند.

وی در ادامه پیرامون اینکه باشگاه استقلال هنوز در نقل و انتقالات عملکرد خاصی نداشته است گفت: به هر حال در نقل و انتقالات سرمربی لیست می دهد و باشگاه اقدام می‌کند، من در این رابطه حرف خاصی ندارم شاید سرمربی هنوز لیستی نداده است.

سردبیر روزنامه تعطیل شده استقلال جوان در مورد کامنت های مردم در فضای مجازی در مورد تعطیلی این روزنامه گفت: واقعیتش را بخواهید خود من باور نمی کردم که این تعطیلی تا این حد بازتاب داشته باشد، حتی در اینستاگرام خود من هم مردم زیادی آمده اند و خواستار انتشار دوباره آن شده اند. من در مقابل آن همه لطف مردم احساس شرمندگی می کنم و همه تلاش خودم را انجام می دهم تا هرچه سریع تر روزنامه را به عشق هواداران دوباره منتشر کنم.

عضو پیشین هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در مورد کاندیدا شدنش برای انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: همچنان سر موضع قبلی هستم و می گویم اگر آقای کفاشیان کاندیدا نشود من کاندیدا خواهم شد. از همه عزیزانی که طی روزهای گذشته حمایت خودشان را از بنده اعلام کرده اند سپاسگذارم.