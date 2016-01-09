به گزارش خبرنگار مهر، ریعان سروش مقدم ظهر شنبه در کارگروه گردشگری استان همدان بابیان اینکه برنامه‌ریزی برای خدمات‌رسانی مناسب به مسافران نوروزی از هم‌اکنون باید آغاز شود، گفت: با توجه به شرایط جوی، همدان در ایام نوروز هوای سرد و پربارش خواهد داشت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان بابیان اینکه باید برنامه‌ریزی منظمی وجود داشته باشد، از آغاز برنامه‌ریزی فعالیت‌های ستاد اجرایی سفر استان همدان خبر داد و گفت: ۱۰ کمیته مسئولیت ستاد را برعهده‌گرفته‌اند.

سروش مقدم افزود: کمیته خدمات و حمل‌ونقل، کمیته امداد و نجات، کمیته ترافیک شهری، کمیته هماهنگی امور شهرداری‌ها، کمیته اسکان و رفاه، کمیته نظارت و تنظیم بازار، کمیته ارزیابی و رسیدگی به آمار، کمیته تبلیغات، کمیته هماهنگی امور دهیاری‌ها و کمیته ارزیابی عملکرد این کمیته‌ها را شامل می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در ادامه همچنین از احتمال برگزاری جشنواره بین‌المللی سفال در شهر لالجین خبر داد و گفت: برگزاری این جشنواره با تبدیل‌شدن لالجین به‌عنوان پایتخت سفال جهان، تحکیم خواهد شد.

وی اضافه کرد: در صورت حمایت و همکاری دستگاه‌های استانی و بعضی از نهادهای کشور، نخستین جشنواره بین‌المللی سفال سال آینده با حضور کشورهای مختلف جهان در همدان برگزار خواهد شد.

سروش مقدم بابیان اینکه استاندارد سفال لالجین با کمک بخش خصوصی اعلام‌شده است به برنامه‌های جشنواره زمستانه امسال اشاره کرد و گفت: در صورت امکان جشنواره با محوریت بخش خصوصی جشنواره برگزار می‌شود چراکه در حال حاضر وضع بودجه‌ای دولت خوب نیست.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان همچنین به کم‌کاری‌ها در میراث فرهنگی همدان اشاره کرد و بابیان اینکه در مدتی که در میراث فرهنگی کم‌کاری شده سیل انتقادات فراوان بوده است اما نباید استان را به حاشیه برد، گفت: سال ۹۴ ازنظر بحران اقتصادی خاص بوده و این بحران‌ها را حتی در جنگ تحمیلی نیز تجربه نکرده‌ایم.

سروش مقدم بابیان اینکه سال ۹۴ را تنها باید مدیریت کنیم تا فشار بر دستگاه‌ها کم‌تر شود، گفت: باید اوضاع موجود را تحمل‌کنیم و توپ را به میدان دیگران نیندازیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان بابیان اینکه می‌توانستیم بسیاری از مسائل را بگویم ولی سکوت کردیم چراکه مردم نیاز به آرامش دارند، گفت: همه‌چیز را نباید رسانه‌ای کرد و نباید مسائلی در مطبوعات گفته شود که استان را به چالش بکشد.

وی با تأکید بر اینکه همه ما در پیروزی‌ها و کمبودها نقش داشته‌ایم، گفت: با تمام کم مهری‌های صورت گرفته باید سکوت کرده و امیدآفرینی کنیم و بر اساس برنامه پیش برویم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان بابیان اینکه در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی نباید کم‌کاری کرد، گفت: نباید دولت یک‌مرتبه توقع خود را از گردشگری بالا ببرد بلکه باید عقلانیت حاکم بر این حوزه حفظ شود.