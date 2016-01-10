نمایش«دونه کفترهام نذریه»و«صبح بخیر» در کرج اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه پس از افتتاحیه جشنواره تئاتر بین المللی فجر بخش استانی، که با حضور مسئولان کشوری، استانی و جمعی از هنرمندان البرزی در تئاتر شهر انجام شد، دو نمایش «دونه کفترهام نذریه» و «صبح بخیر» روی صحنه رفت.

نمایش دونه کفترهام نذریه با نگاه به بمب گذاری عاشورا در سال ۷۶ در مشهد، برگرفته از نمایش ایرانی در پلاتو حیاتی مهر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی روی صحنه رفت.

کاوه مهدوی کارگردان این اثر در حاشیه اجرای این اثر در گفتگو با مهر اظهار کرد: این نمایش شش ماه گذشته در حوزه هنری تهران اجرا عمومی داشته است و در جشنواره فجر استانی در کرج روی صحنه می رود.

این کارگردان در خصوص شیوه اجرایی این نمایش گفت: نمایش دونه کفترهام نذریه برگرفته از نمایش ایرانی و به شکل نقالی و تغزیه اجرا می شود.

مهدوی با اشاره به اینکه این اثر به صورت نمایش ایرانی اجرا می شود اضافه کرد: نمایش دونه کفترهام نذریه با شیوه نمایش ایرانی است اما به سمت مدرن شدن هم می رود و به نوعی در مسیر متناقص حرکت می کند اما با نگاه مستقیم به نمایش ایرانی و به کارگیری از عناصر تغزیه و موسیقی است.

موسیقی یکی از ارکان مهم در نمایش ایرانی است

مهدوی در ادامه گفت: موسیقی یکی از ارکان مهم در نمایش ایرانی است و شعار نمایش های ایرانی به آغوش کشیدن تماشاگر از طریق موسیقی است.

وی گفت: طراحی صحنه این نمایش از طریق نصب پارچه های عمودی که در صحنه آویزان شده و سکوهای متحرک چرخ دار به نوعی تداعی کننده سکوی نمایش تغزیه است اما با این تفاوت که در این نمایش سکو متحرک و تماشاگر ثابت است اما در تغزیه سکو ثابت است.

در ادامه؛ فرنام فرهنگ سرپرست گروه راک که موسیقی این نمایش را بر عهده داشت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: گروه راک چند سالی است که موسیقی دراماتیک انجام می دهد و سعی دارد با سازهای ایرانی و حفظ ریشه و اصالت ها نگرش جدیدی به موسیقی و سازهای ایرانی بدهد.

وی با تاکید بر اینکه با سازهای سنتور و عود سعی در تداعی کردن موسیقی تغزیه شده است، گفت: شروع و پایان را با پیش درآمد که در تغزیه هم وجود دارد آغار کردیم.

وی در پایان گفت: این گروه سعی دارد بگوید نگرش تصویری نسبت به موسیقی داشته باشیم.

وقتی خلاقیت گروهی بر خلاقیت فردی حاکم می شود

در پایان کاوه مهدوی کارگردان نمایش دونه کفترهام نذریه، بازیگران این اثر را فرامرز قلیج خوانی، سینا نصرالهی، رستا رضوی، پیمان صفرزاده و گروه موسیقی را فرنام فرهنگ، شهرام ساده سینکی، ایمان قطبی و گروه کارگردانی را ندا یوسف زاده معرفی کرد.

پس از اجرای نمایش دونه کفترهام نذریه نمایش «صبح بخیر» در تئاتر حافظیه کرج روی صحنه رفت. این اثر قرار است در بخش استانی در سه استان البرز، مشهد و تهران نیز روی صحنه رود.

سیروس همتی کارگردان و نوسینده این نمایش در حاشیه اجرای این اثر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این نمایش خلاقیت گروهی بر خلاقیت فردی حاکم است.

این نویسنده گفت: نمایش صبح بخیر داستان سربازی است که به فرمانده خود ارادت دارد و هر کاری برای او انجام می‌دهد، در شب عملیات صدای آوازی فرمانده را آزار می‌دهد و سرباز به دنبال پیدا کردن صدایی که فرماندهش را آزار می دهد است.

کارگردان نمایش صبح بخیر با تاکید بر اینکه می داند از صحنه چه می خواهد، گفت: با وجود اینکه به عنوان کارگردان می دانم از صحنه ها چه می خواهم، طوری وانمود می کنم که نمی دانم تا بازیگران و خلاقیت گروهی شکل گیرد.

اجراهای دومین روز از جشنواره بین المللی تئاتر فجر در کرج

همتی در ادامه با اشاره به اینکه تمام دیالوگ های نمایش تاثیر گذار هستند و همه لحظات در روند کلیت اجرا است، گفت: اجرای این اثر خلاقیت و مشارکت کل عوامل را می طلبد.

این نویسنده و کارگردان بازیگران را به ترتیب ورود به صحنه شهرام مسعودی، کامبیز امینی، علی برجی، آذر سماواتی، آزیتا نوری وفا، بهار همتی و نگار همتی معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده اولین روز جشنواره بین المللی تئاتر فجر در کرج با اجرای دو نمایش «دونه کفترهام نذریه» و «صبح بخیر» بسته شد. امروز بیستم دی ماه جاری قرار است دو نمایش «عزازیل» به کارگردانی محمد شاکری از شهرستان بجنورد، ساعت ۱۵ تا ۱۶ و ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ دقیقه در تئاتر شهر کرج سالن استاد داود فتحعلی بیگی روی صحنه می‌رود.

همچنین نمایش «یک قبیله تنهایی» به کارگردانی امین فرحی از شهرستان بجنورد نیز یکی دیگر از آثاری است که امروز ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه تا ۱۸:۳۰ دقیقه و ساعت ۱۹ دقیقه تا ۲۰:۳۰ دقیقه در سالن داود فتحعلی بیگی روی صحنه می‌رود.